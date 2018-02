Seat confirma que el seu nou SUV es dirà Tarraco

Seat tindrà per primer cop un model amb nom català. Segons va anunciar oficialment ahir l'automobilística, el seu nou SUV de set places que arribarà al mercat a final d'any es dirà Tarraco. De les més de 146.000 persones que han participat en el darrer tram de les votacions per buscar nom al nou model, Tarraco ha estat l'opció preferida del 35,5% dels votants, per davant d'Àvila, que ha rebut el 28,7% dels vots, Aranda, amb el 26,9%, i Alborán, amb el 8,8% dels vots. El tercer SUV de Seat es posicionarà per sobre de l'Ateca i l'Arona. Tarraco és el primer nom de Seat escollit per votació popular i el catorzè que utilitza un topònim.

L'anunci oficial el va fer ahir des de França el president de Seat, Luca de Meo, durant l'acte de presentació de l'Ibiza com a finalista del premi Cotxe de l'Any 2018 a Europa, i arriba després que la setmana passada, tal com ja va explicar Regió7, una revista especialitzada alemanya avancés la notícia que Seat no va voler confirmar ni desmentir.

Amb el nou model, Seat completa la seva gamma SUV, el segment de més creixement a Europa, amb un vehicle de fins a set places que se situa per sobre de l'Ateca, llançat el 2016, i l'Arona, el més petit dels tres i que va arribar als concessionaris a final de l'any passat.

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va celebrar ahir la notícia perquè servirà per promocionar Tarragona internacionalment. «És una campanya promocional mundial excel·lent i impagable per a la nostra ciutat i per exportar la marca Tarragona», va assegurar l'alcalde tarragoní en roda de premsa.



Els resultats, a Madrid

Seat presentarà aquest any per primera vegada a Madrid els resultats anuals a la premsa, per la qual cosa la companyia ha atribuït a la seva estratègia d'incrementar la seva presència en tot el territori espanyol i ho ha desvinculat de la situació política a Catalunya.

L'automobilística havia presentat històricament els seus resultats a la seu de Martorell, fins que l'any passat va traslladar la roda de premsa a Barcelona.

Els resultats del 2017 els anunciarà el 22 de març a Madrid, en un acte en el qual el president de la companyia, Luca de Meo, farà un resum del 2017, un «any de rècords» per a Seat, i també resumirà les perspectives per al 2018 i l'estratègia de futur.