Acciona haurà de retornar Aigües Ter-Llobregat

El Tribunal Suprem ha anul·lat el concurs de concessió de la gestió de l'empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la Generalitat va adjudicar a un consorci liderat per Acciona i BTG Pactual el 2012 i que va representar la major privatització mai feta per l'executiu català, amb un valor de 1.000 milions d'euros. El Suprem ha rebutjat els dos recursos que s'havien presentat i ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 2015 va anul·lar el procés d'adjudicació d'ATLL fet per la Generalitat a Acciona. La sentència aclareix que la informació sobre els terminis de les inversions introduïda al concurs va generar "confusió" i va "viciar la licitació" en afectar el contingut de les ofertes, de manera que cal anul·lar tot el procés d'adjudicació.

PSC-Units impulsarà iniciatives parlamentàries perquè els responsables del "bunyol" d'ATLL assumeixin responsabilitats

El grup parlamentari PSC –Units ha anunciat que tirarà endavant totes les iniciatives parlamentàries necessàries perquè els responsables del "bunyol" de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) n'assumeixin les responsabilitats. Així ho ha explicat en un comunicat el portaveu en matèria d'infraestructura del grup, Jordi Terrades, després que el Tribunal Suprem (TS) hagi anul·lat el concurs de concessió de la gestió de l'empresa. El socialista ha dit que aquesta pot ser "la pitjor pèrdua de la història de les finances públiques del país" i ha recordat que els socialistes van advertir als llavors consellers i a l'expresident Artur Mas de les "gravíssimes" conseqüències que podria tenir el que estaven fent. Terrades ha insistit també en la gestió pública d'Aigües Ter Llobregat.

"Els socialistes no permetrem que sigui la ciutadania qui hagi de pagar els errors de Mas i els seus consellers", ha afirmat Terrades en al·lusió al "cost multimilionari que l'empresa a la que es retira la concessió podria significar". El diputat ha remarcat que les accions per garantir que no hi ha costos afegits per la ciutadania es faran paral·lelament a actuacions per retornar a un sistema de gestió directa dels béns i instal·lacions de titularitat de la Generalitat que integren la xarxa Ter-Llobregat. En aquest sentit, el diputat va anunciar fa uns dies una proposta de llei en aquest sentit perquè la gestió de grans infraestructures, de les conques i el subministrament fins als dipòsits municipals "ha de ser de gestió pública".