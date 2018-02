Seat estudia la viabilitat de dur la fabricació de vehicles a l'Amèrica Llatina sense que tingui afectació a Martorell

Seat està estudiant la viabilitat de fabricar cotxes a Llatinoamèrica per aconseguir una implantació més elevada de la marca a la regió, la qual cosa no tindria afectació en la planta de Martorell, segons assegura l'empresa.

En una entrevista ahir a Expansión, el president de l'automobilística, Luca de Meo, assenyalava que la companyia està acabant la fase de consolidació i que té una base sòlida per explorar nous mercats i vies de negoci, per la qual cosa està «fent números» per veure quines són les oportunitats a escala comercial i industrial a Llatinoamèrica. «Seat no ha tinguten compte un pla seriós de conquerir els mercats del centre i sud d'Amèrica. Ara disposem de més recursos en estar en un moment en el qual no apaguem focs cada dia», manifestava. Mèxic és el quart mercat per volum de Seat, amb 24.700 cotxes venuts el 2017, per darrere d'Alemanya, Espanya i el Regne Unit, i la firma estudia la rendibilitat «de fer el pas», tenint en compte que el grup Volkswagen té plantes tant a Mèxic com al Brasil i l'Argentina.

Segons De Meo, l'expansió no afectarà a Martorell, ja que la planta estarà a ple rendiment amb l'Ibiza, el León, l'Arona i l'Audi A1, que substituirà l'Audi Q3 els propers mesos. La nova generació de l'Ibiza es va començar a fabricar l'any passat a Martorell, i també l'Arona, mentre que la futura generació del León arribarà el 2019 i inclourà una versió híbrida.