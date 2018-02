Els contractistes d'obres reclamen al Govern central més inversions públiques

Les licitacions de les administracions públiques en obres del sector de la construcció es van situar el 2017 en 1.690 milions d'euros, el 49,43% més que els 1.131 milions que es van licitar el 2016, segons les dades de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres a Catalunya (CCOC). El president d'aquesta entitat, Joaquim Llansó, ha alertat que, tot i l'increment registrat, encara cal tenir en compte que aquesta xifra està molt lluny de la mitjana anual de 3.750 milions d'euros que s'ha registrat en el període dels últims 20 anys. Llansó ha explicat que l'increment de prop del 50% s'explica bàsicament per l'activitat de les corporacions locals. Els contractistes reclamen una actitud més decisiva del Govern central, que el 2017 ha licitat per valor de 218 milions, el 23% menys que el 2016. Les dades indiquen que les administracions locals han licitat per valor de 1.046 milions d'euros, cosa que suposa el 90,18% més que els 550 milions licitats el 2016.