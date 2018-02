La DO Pla de Bages ven 169.000 litres a Catalunya, el 0,33% del mercat total

Els cellers de la DO Pla de Bages van vendre en el període comprès entre octubre del 2016 i novembre del 2017 un total de 169.000 litres a Catalunya, entre els canals d'alimentació i hostaleria, fet que suposa el 0,33% del total de vi amb DO venut al Principat en aquest període, segons es desprèn de l'informe Nielsen encarregat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). La quantitat venuda supera en 62.ooo litres la dels dotze mesos precedents, i en 100.000 la comercialitzada tres anys abans.

D'aquesta manera, el producte de la DO Pla de Bages ha passat de ser el 0,16% del total de vi de DO venut a Catalunya el 2014 al 0,33% el 2017.

Amb aquest percentatge, la DO bagenca se situa com la novena del país en quota de mercat, al mateix nivell de la DO Conca de Barberà i per damunt de la DO Alella. En el total de vins de DO del canal d'hostaleria venuts a Catalunya, la del Pla de Bages se situa com la 23a, amb 100.000 litres venuts, i una quota de volum del 0,51%. En el canal d'hostaleria, la DO bagenca va vendre en el període estudiat un total de 69.000 litres i suposa el 0,22% de la quota de volum del venut a Catalunya.

En conjunt, la quota de mercat en volum dels vins amb denominació d'origen (DO) catalana a Catalunya s'ha incrementat en 2,52 punts percentuals, passant del 33,19% el 2016 al 35,71% el 2017, segons l'informe Nielsen que va presentar ahir l'INCAVI. El creixement del mercat del vi a Catalunya ha estat més important en valor econòmic (amb una alça del 8,04%) que en volum (amb un creixement del 2,03%), segons l'informe. El conjunt de totes les DO catalanes lidera el rànquing de vendes en volum a Catalunya, amb el 35,71% de quota de mercat, per davant d'altres denominacions d'origen espanyoles. Tenint en compte només les DO catalanes, la quota de mercat a Catalunya en volum està liderada per la Denominació d'Origen Catalunya (11,79% de quota), seguida de la Penedès (10,91%), Terra Alta (3,43%), Costers del Segre (2,70%) i Montsant (2,39%).

En xifres absolutes, el mercat del vi a Catalunya ha assolit unes vendes el 2017 de 89.597 milers de litres i de 341.045.000 euros. Dels 89.597 milers de litres de vi que es van vendre a Catalunya, un total de 50.767 van ser de marques amb denominació d'origen, 36.460 sense DO, 2.313 d'importació i 160 de vins sense alcohol. D'altra banda, el canal d'alimentació ha concentrat les vendes de 56.131 milers de litres de vi, fet que representa un creixement interanual del 0,28%, mentre que el canal d'hostaleria ha comercialitzat 33.466 milers litres de vi, l'equivalent a un creixement del 5,09% en relació al 2016.

Al conjunt de l'Estat, la quota de mercat en volum dels vins catalans s'ha incrementat en sis dècimes, en passar del 6,04% el 2016 al 6,64% el 2017. En aquest sentit, el director general de l'INCAVI, Salvador Puig, treu pes a l'eventual efecte d'un boicot als vins catalans per part dels consumidors de la resta de l'Estat i apunta que el boicot es va notar sobretot en el segment del cava durant el contenciós polític arran de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya.

Durant la presentació dels resultats anuals aquest dimecres, el director de l'INCAVI va recordar que la producció a Catalunya és de més de 110 milions d'ampolles de vi i de més de 250 milions d'ampolles de cava, però que l'informe s'ha centrat enguany en la producció i el consum de vi a Catalunya. Així mateix, ha afegit que el cava exporta el 65% de la seva producció i el vi ven a l'exterior el 45% de les seves ampolles.

Puig va destacar que la producció del vi a Catalunya és una indústria important, ja que té una gran capacitat exportadora, genera activitat econòmica al territori i alhora no és deslocalitzable. En aquest sentit, va qualificar com una «anècdota» el canvi de seu social de marques catalanes del sector com Codorniu arran del conflicte polític al voltant de l'1-O i preveu que aquest fenomen es revertirà en un futur.