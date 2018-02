La Generalitat destina prop de 128 milions a polítiques socials d'habitatge

La Generalitat ha destinat 127.960.035 euros a polítiques socials d'habitatge durant el 2017, que suposa un increment de 21 milions, gairebé el 20% més respecte al 2016, quan la inversió va ser de 106 milions, segons ha indicat aquest dimecres l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'import del 2017 s'ha distribuït en ajuts per pagar el lloguer, ordinaris i urgents, en gestions de mediació hipotecària, en ajuts per pagar el lloguer per a famílies que viuen en habitatges de la Generalitat i en ajuts per a entitats que gestionen habitatges d'inclusió. Els 128 milions han arribat a més de 100.000 famílies i els han permès continuar en el seu domicili i evitar desnonaments. Segons l'Agència de l'Habitatge, s'han incrementat tant els ajuts destinats a pagar el lloguer com els ajuts que s'atorguen a la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió per oferir habitatge a persones amb dificultats.