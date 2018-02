Iberdrola invertirà 32.000 milions entre 2018 i 2022 i guanyarà més de 3.500 milions

Iberdrola invertirà 32.000 milions d'euros entre 2018 i 2022, la qual cosa li permetrà bastir les bases per a un futur creixement sostenible, segons ha anunciat aquest dimecres la companyia, que espera obtenir el 2022 un benefici net d'entre 3.500 i 3.700 milions d'euros. Més del 90% de les inversions previstes per aquest període es destinarà als negocis de Xarxes (50%), Renovables (37%) i Generació contractada a Mèxic (4%), àrees que aportaran més del 80% del resultat brut d'explotació (Ebitda) el 2022. El grup mantindrà inversions en curs per valor de 9.000 milions al final del període, que permetran continuar incrementant els resultats més enllà del 2022. La companyia espera obtenir el 2022 un benefici net d'entre 3.500 i 3.700 milions d'euros i mantenir la seva política de remuneració a l'accionista, creixent en línia amb els resultats. El benefici net esperat implicaria assolir un dividend de 0,4 euros bruts per acció al final del pla.