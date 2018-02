Repsol ven el 20% de Gas Natural al fons CVC per 3.816 milions d'euros

Repsol ha venut al fons CVC el 20% de la seva participació de Gas Natural per 3.816,3 milions d'euros, el que equival uns 19 euros per acció segons ha informat la companyia presidida per Antoni Brufau a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'operació comportarà unes plusvàlues d'uns 400 milions d'euros i s'ha tancat amb la condició que en sis mesos com a màxim des de la signatura del contracte s'obtingui l'autorització de les autoritats competents de Mèxic, Corea del Sud, Japó i Alemanya i que no s'hi oposi el Banc Central d'Irlanda per l'adquisició indirecta d'una participació de l'entitat Clover Financial&Treasury Services en un termini tampoc superior al mig any. Així mateix, abans del 22 de març, s'hauran de substituir els tres membres del consell d'administració de Repsol per Rioja Bidco Shareholding, societat controlada per CVC.