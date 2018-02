Macsa adquireix un fabricant de làsers del Regne Unit

L'empresa bagenca Macsa ID ha adquirit l'empresa del Regne Unit especialitzada en la fabricació de làsers per a marcatge industrial Halo Lasers. Amb aquesta adquisició, la companyia amb seu al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages pretén «consolidar el seu lideratge tecnològic al sector industrial a escala mundial», segons fonts de l'empresa. A més, suposa obrir una seu pròpia a les illes britàniques. El volum de l'operació de compra no ha estat revelat per l'empresa bagenca.

Halo Lasers és un innovador fabricant del sector ubicat a Shefford, al Regne Unit, i amb més de cinquanta anys d'experiència. L'empresa ofereix una àmplia gamma de làsers amb característiques innovadores per als sistemes de marcatge offline.

Per a Macsa, el fet de tenir presència pròpia al Regne Unit suposarà impulsar les vendes en un mercat important per al sector i alhora «diversificar la nostra proposta», segons les fonts de l'empresa, ja que a partir d'ara Macsa ID «oferirà una gamma més àmplia de solucions de tot tipus de tecnologies per a la codificació i el marcatge», segons les mateixes fonts.

Segons l'empresa bagenca, aquesta adquisició «està alineada amb la nova estratègia de Macsa, que és la presència directa als principals mercats per a la consolidació de la seva expansió a escala internacional».

Macsa ID, especialitzada en oferir solucions per a la codificació, identificació i traçabilitat, és actualment una de les cinc empreses més rellevants al món del sector de la codificació i el marcatge per làser. L'empresa té activitat en més d'una vuitantena de països, amb seus pròpies a la Xina, Portugal, Singapur i ara també al Regne Unit.

El 2017, Macsa, que inverteix anualment més del 8% de la seva facturació en I+D+i, va facturar el 2017 36 milions d'euros i tornava a créxier així a un ritme de dos dígits (el 12%), com ha fet en els dar-rers nous exercicis i com també preveu que passi aquest 2018.

Macsa ID té els seus orígens en Framun, l'empresa fabricant i distribuïdora de segells de cautxú que va iniciar la seva activitat a Manresa el 1908. El 1983 es va formalitzar com una línia independent de l'empresa mare. Des del 1996, Macsa distribueix els seus productes arreu del món. El 2016, Macsa va traslladar la seu corporativa als antics serveis centrals de Caixa Manresa al polígon Santa Anna de Sant Fruitós.