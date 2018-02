Obre a Balsareny la primera delegació al Bages de la plataforma de consum El Rusc

El proper 1 de març farà la seva presentació a Balsareny la primera delegació a la Catalunya Central de la plataforma online de consum cooperatiu El Rusc Que Diu Sí! Es tracta d'una iniciativa nascuda a França, i que ja té una trentena de delegacions a Catalunya, que pretén posar en contacte productors locals i consumidors. El primer Rusc bagenc l'ha posat en marxa l'agrobotiga El Sindicat de Pagesos de Balsareny, i ja té vint-i-nou productors i 82 consumidors inscrits. Marcel Puig, responsable del Sindicat (l'antiga cooperativa de pagesos), és el coordinador del nou Rusc de Balsareny.

La plataforma pretén promoure el consum ecològic, de temporada i de proximitat, i permet que productors del territori (o no més allunyats de 250 quilòmetres del Rusc) ofereixin els seus productes online a una xarxa de consumidors registrats. Aquests poden fer les comandes per Internet i recollir-les físicament un dia determinat de la setmana a la seu del Rusc, on, a més, podran conèixer els productors i programar visites a les explotacions. En el cas de Balsareny serà els dijous de 5 a 7 de la tarda. Segons Puig, l'oportunitat de connectar físicament productors i consumidors «aporta valor afegit al producte». Puig apunta que també hi haurà la possibilitat de servir les comandes a domicili a Manresa i Sallent.

El negoci, per tant, obvia els distribuïdors, amb la qual cosa el consumidor pot accedir a productes frescos i de proximitat «a un preu més baix que el de mercat», explica Marcel Puig. «Cobrem un tant per mantenir la pàgina, però qui fixa el preu és el productor», diu Puig. El funcionament habitual dels Ruscos de la xarxa estatal és que el productor es quedi el 83% del preu de la comanda, mentre que la resta es distribueix entre l'administrador del rusc i la plataforma estatal.

El model de la plataforma va néixer el 2011 a França com Le Ruche Que Dit Oui!, i des d'aleshores ja han obert més de 1.500 ruscos entre França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit (aquí amb el nom de Food Assembly), on, en conjunt, hi ha registrats més de 600.000 usuaris. D'aquests, 14.000 són inscrits als 137 ruscos del conjunt de l'Estat (on la plataforma opera amb el nom de La Colmena Que Dice Sí!). A Catalunya hi ha trenta-cinc ruscos, dels quals vint-i-tres ja en ple funcionament. Al Bages hi ha un altre projecte en marxa a Callús. De moment, a Catalunya hi ha ruscos operatius a Sant Cugat del Vallès, Badalona, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Esplugues, Castelldefels i Girona, a més d'aquest de Balsareny que començarà a servir comandes a partir del dijous 8 de març.

El nou Rusc de Balsareny obrirà portes servint productes de Mas Claperol (Sant Feliu de Pallerols), Caves Fèlix Massana (Subirats), Cal Tomàs (la Pobla de Segur), Parc de les Olors (Riells del Fai), Herbes de la Conca (Montblanc), Riet Vell (Amposta), DPagès (Solsona), Cal Pauet (l'Espunyola), Hort del Silenci (Molle), Pollastre del Montseny (Seva), Right Side Coffee Roasters (Castelldefels), Cal Ros (Lleida), Pastures de Castelltallat (Sant Mateu de Bages), Casa Salt del Colom (l'Espunyola), Pastateca (Manresa), Tresors del Cadí (la Seu d'Urgell), Naranjas y Cítricos Gourmet (Alcanar), Flor de Llibertat (Barcelona), Kukaia Fruit (Sant Rafael del Riu), Anthophila (Rubió), Mel de Cal Racó (Santa Coloma de Queralt), Aperitivos y conservas Tapas By Lules (Barcelona), Cal Petit del Nen (Ivars de la Noguera), Pleneses (Sant Ferriol), Melmelària (Tiana), Vins i caves Papet del Mas (Guardiola de Font-Rubí), Dàlit Natura ( (Tarroja de Segarra), Oli Migjorn (Navàs) i el mateix Sindicat de Pagesos de Balsareny. En conjunt, la distància mitjana de tots els proveïdors del primer rusc bagenc és de 64 quilòmetres.