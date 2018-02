L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va generar 77 contractes nous de feina durant l'any passat

Durant el 2017, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va generar 77 contractes de feina a través de la contractació directa de personal, dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona i de la feina feta des de l'Espai Impuls. En aquest sentit, des de les instal·lacions de l'Espai Impuls SVC, el Servei d'Ocupació Municipal va gestionar 87 ofertes de feina, va inserir un total de 39 persones al mercat de treball i es van fer 170 entrevistes a veïns i veïnes del municipi, segons dades municipals. En paral·lel, es van atorgar subvencions per al foment de l'activitat econòmica per 14.500 euros i es van atendre 53 professionals autònoms. En el marc dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament va cobrir catorze llocs de treball a partir de nou contractes de sis mesos i cinc de tres mesos. Els perfils inserits van ser els d'un agent cívic, un auxiliar administratiu i set peons de manteniment en el cas dels contractes de sis mesos; els contractes de tres mesos van ser coberts per la Brigada Municipal amb joves de 16 a 25 anys a l'atur. Els 24 contractes de treball restants van ser contractacions directes de l'Ajuntament per cobrir les necessitats de plantilla. Aquest febrer l'Ajuntament convoca sis noves ofertes de feina dels Plans d'Ocupació de la Diputació.