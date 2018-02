La producció de vehicles el gener a l'Estat creix el 10% amb relació al 2017

La producció de vehicles en els 17 centres de producció que hi ha a l'Estat espanyol ha arrencat aquest any amb una producció de 243.706 unitats, cosa que suposa un increment del 9,8% en relació amb el mateix període de l'any passat, segons la informació facilitada per la patronal del sector de fabricants d'automòbils Anfac. La major part de vehicles que han sortit d'aquestes centres de producció han estat turismes, amb un total de 186.968 unitats, el 6,7% més. Els models comercials i industrials fabricats van sumar 52.652 unitats, el 20,8% més que el gener del 2017. Els vehicles destinats a l'exportació van sumar 195.635 unitats, el 80,2% del total de fabricats, amb un increment del 10,4% en relació amb el gener del 2017. L'augment de les exportacions ha estat impulsat especialment per les comandes rebudes del mercat francès, que s'han incrementat un 24%. El Regne Unit també ha augmentat la demanda el 2,4%.