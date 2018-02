«El croat, la criptomoneda catalana»

El croat va ser una moneda de plata del comtat de Barcelona i regne d´Aragó creada el 1285 pel rei Pere II el Gran, i que romandrà vigent pràcticament fins al segle XVIII. Els croats s´emetien des de les seques de Barcelona i Perpinyà, a l´anvers figurava l´efígie del comte de Barcelona, i al revers la creu a la qual devia el nom. El contingut metàl·lic, especialment a la primera etapa de final del segle XIII i primera meitat del XIV, era molt estable. Concretament, cada croat equivalia a 3,3 grams de plata.

La fortalesa de la moneda va ser el fonament sobre el qual es construí l´expansió de la Corona catalanoaragonesa pel Mediterrani i que, per a Manresa, significà la seva època daurada amb monuments tan emblemàtics com la Seu de Manresa o la construcció de la Sèquia amb el miracle de la misteriosa Llum, que tot just acabem de rememorar aquesta setmana. La Fundació Althaia de Manresa rebrà el mes vinent 15.000 croats. Es destinaran a l´hospital de dia d´oncologia i hematologia del centre sanitari. Però no seran 15.000 monedes de plata, sinó la versió catalana del bitcoin. Els creadors de la criptomoneda atorgaran aquesta subvenció perquè volen contribuir en projectes solidaris, tot i que també un altre objectiu és incentivar l´ús de la moneda virtual. De moment, el croat del segle XXI no cotitza i per aquest motiu no té un equivalent en euros.

Si els usuaris estiguessin, per exemple, disposats a intercanviar cinc croats per euro, el donatiu a Althaia equivaldria a 3.000 euros. Les monedes virtuals, en general, i el croat en particular, suposen un repte a les monedes fiduciàries actuals com l´euro i el dòlar, fabricades pels bancs centrals i convertides en curs legal per imposició de les autoritats governamentals. El croat apel·la a transaccions de persona a persona, al marge dels estats i els bancs, segurament amb un deix d´esperit catalanista. La manera d´aconseguir croats és comprar-los amb una altra moneda, com l´euro, o minar-los mitjançant la resolució d´un problema matemàtic en què competeixen milers d´ordinadors en xarxa.

Les monedes fiduciàries, com l´euro i el dòlar, són monopolis públics molt gelosament custodiats pels estats. Quan un govern, malgrat establir impostos elevats, no en té prou per finançar la seva despesa, s´endeuta. Els títols de deute públic són subscrits, entre d´altres, pels bancs nacionals. I aquests obtenen finançament del banc central amb la garantia, precisament, del deute públic. Amb el diner creat del no-res, els governs, primers beneficiats de l´expansió monetària, poden continuar creixent. Es tracta, per tant, d´un cercle viciós.

Quan el nou diner comença a circular per la societat, genera desigualtats socials injustes. Els primers a qui arribi hi surten guanyant a l´esquena de la resta de la població. Alguns preus incrementaran ràpidament, i altres tardaran més i ho faran en menor intensitat. Alguns s´enriquiran i molts s´empobriran. Si l´endeutament no és suficient per finançar l´Estat, el tercer mecanisme és la inflació. Senzillament, es tracta de fer funcionar la impremta del Banc Central. Davant d´aquest control últim, amb poders de creació monetària pràcticament il·limitats (abans de caure en una hiperinflació), les criptomonedes ofereixen una alternativa interessant.

El seu disseny original en limita la quantitat, i l´escassetat de monedes garanteix el poder adquisitiu, impedint la inflació descontrolada. Lluny d´estar amagades en xifrats obscurs, les transaccions amb monedes virtuals són públiques. Això dóna al sistema una fortalesa, perquè cap persona o grup reduït controla les criptomonedes. La mineria del bitcoin, per exemple, estableix un màxim de monedes (21 milions). En principi, es podrien haver generat d´entrada els 21 milions d´unitats monetàries amb el programari. Tanmateix, això hauria matat el projecte en el moment zero. Amb la generació successiva de moneda, hi ha un incentiu perquè es deixin els ordinadors treballant en la resolució dels algoritmes matemàtics que els encunyen.

L´actual sistema monetari i financer, basat en una moneda fiduciària, no vinculada a l´or i sense valor real, controlada pel Banc Central, és el causant de moltes ineficiències econòmiques, injustícies socials i crisis financeres periòdiques. La competència és bona i necessària en tots els àmbits, però els governs impedeixen la competència monetària. Sovint, han confiscat als ciutadans l´or, que durant segles i mil·lennis ha actuat com a veritable moneda internacional. El president nord-americà Franklin Delano Roosevelt, a l´ordre executiva 6102 signada l´abril del 1933, prohibia la tinença privada d´or. Sota penes de multa i presó de fins a 10 anys, va requisar tot l´or dels ciutadans. El govern federal es va apropiar el metall preciós, que encara avui conserva. El retorn a una moneda vinculada a l´or obté sempre la negativa de tots els governs, exactament igual com passa amb les monedes virtuals.

Les autoritats no volen cedir el control del monopoli de la moneda i el crèdit. Els Bancs Centrals detesten l´amenaça de les criptomonedes, igual que els governs ansien controlar la xarxa global d´Internet. Mentre que el retorn al patró or sembla políticament inviable ara per ara, les criptomonedes han arribat per quedar-se. I, de moment, són les úniques que amenacen el poder absolut dels bancs centrals i les que ofereixen un incipient grau de competència monetària als imperis del dòlar, l´euro o el ien.