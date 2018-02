Els automòbils connectats, autònoms i intel·ligents agafen protagonisme al MWC

Consolidant la tendència apuntada els últims anys, el sector de l'automòbil és un dels protagonistes en l'edició del MWC que ha començat aquest dilluns. Marques com BMW, Mercedes, Seat, Toyota o la Fórmula 1 tenen estands per presentar les seves novetats enfocades a aconseguir cotxes cada cop més autònoms, connectats i intel·ligents. L'aplicació de la 5G per fer realitat la conducció autònoma és una de les principals novetats, però en allò que s'han bolcat les marques és en avançar en la connectivitat dels seus vehicles. Malgrat les possibilitats que obre la tecnologia 5G per al sector, la majoria de companyies automobilístiques presents estan centrant esforços per millorar la relació entre els telèfons intel·ligents i els seus vehicles.

Una de les marques que més hi aposta és Seat, que en aquesta edició del MWC presenta la seva visió de com ha de ser el cotxe connectat a curt i llarg termini. Així, en el curt termini l'automobilística catalana segueix integrant aplicatius als cotxes per fer més còmoda i segura la conducció. Així, sumant-se a l'assistent virtual Alexia, Seat ha anunciat aquest dilluns que serà la primera marca en integrar Shazam, el servei de reconeixement de cançons, als seus cotxes. Luca de Meo, president de la companyia, ha recordat que el 25% de la població escolta música al cotxe i que la incorporació de Shazam evitarà moltes distraccions al volant.

A més llarg termini, Seat continua treballant en fer més segura la conducció a través de la tecnologia i la connectivitat. D'aquesta manera, els visitants del seu estand podran conèixer el Seat León Cristóbal, un prototip que incorpora més de 15 sistemes d'assistència a la conducció per reduir en el 40% les principals causes d'accidents. Així, per exemple, el cotxe no arrenca si el conductor ha begut o si els ocupants del vehicle no s'han cordat els cinturons de seguretat. D'altres detecten si el conductor està cansat o si es distreu al volant.

Altres marques com BMW han portat al MWC els seus projectes de connectivitat complerta per fer realitat la conducció autònoma en un futur. Per demostrar els seus avenços, la companyia alemanya ha muntat un circuit a l'exterior del pavelló 5, on fa demostracions amb un i3, el seu vehicle elèctric, per demostrar que la conducció autònoma (nivell 5) està a punt de ser una realitat en un futur no gaire llunyà. BMW també ha presentat al MWC el BMW Digital Key, un sistema que permet obrir i tancar les portes del cotxe amb un telèfon intel·ligent i compartir la clau digital amb cinc usuaris més amb total seguretat.

Un altre fabricant alemany, Mercedes, presenta al MWC el seus sistemes d'intel·ligència artificial que permeten una interacció total entre el conductor i el vehicle. El nou MBUX permet, per exemple, la visualització de mapes amb realitat augmentada.

Més enllà de les marques del sector, d'altres, com Huawei, han presentat novetats relacionades. Concretament ha anunciat que és el primer fabricant del món que utilitzarà un smartphone amb intel·ligència artificial per conduir un vehicle.

Al contrari del que succeeix amb altres vehicles sense conductor que simplement detecten obstacles, el projecte RoadReader no només detecta els obstacles, sinó que els distingeix (fins a 1.000 de diferents), fent que el sistema opti per l'acció més apropiada en cada circumstància.