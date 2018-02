Nubia presenta un prototip per a 'gaming' de 8 GB de RAM

La companyia de telefonia xinesa Nubia ha presentat el prototip d'un smartphone específic per a gaming que ofereix 8 gigabytes de memòria RAM i inclou un gamepad i una bateria extraïble. Nubia, que destaca l'«alta resolució» que oferirà el seu proper model, que sortirà al mercat el mes de maig, ha explicat que presenta un disseny «especial» que garanteix la «millor» experiència d'usuari possible. Aquest smartphone també presentarà un gamepad i una bateria extraïble. A més, la companyia xinesa ha presentat el Nubia N3, un terminal que forma part de la seva sèrie N i que es caracteritza per la bateria de llarga durada, amb 5.000 mil·liamperes per hora de capacitat.