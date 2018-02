L'Activa't de Sallent presenta la seva formació per a març i abril

El departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Sallent ha presentat el calendari de formació del pla Activa't per als mesos de març i abril, que inclou diversos tallers, cursos i xerrades en l'àmbit del comerç, l'emprenedoria i l'ocupació.

El mes de març comença amb la formació i les pràctiques d'auxiliar de la llar del projecte «Sallent t'acompanya», un pla ocupacional que té per objectiu promoure la formació de les persones majors d'edat aturades i, alhora, atendre les persones amb poca autonomia o que requereixen de necessitats especials.

El 5, 6 i 8 de març, també en el sector de l'ocupació, es realitzarà el taller «Vols assolir el treball que somnies?», per guiar i donar suport a aquelles persones en situació d'atur. Els dies 17, 19 i 22 de març hi haurà el curs de conductor de carretó elevador frontal i el 20 de març tindrà lloc la xerrada «La gestió d'un comerç en moments difícils», pensada per a tots aquells comerciants que vulguin millorar la gestió del seu comerç. El març finalitzarà amb el curs de Linkedin «Crea la teva xarxa professional de contactes», que es farà el dia 26. Per al mes d'abril hi ha programat un curs de personal shopper, els dies 9 i 16 d'abril, en el qual es tractaran les tendències de moda, estilisme i assessorament. I els dies 10 i 11 d'abril es realitzarà un taller de manipulació i control d'aliments.

El pla Activa't és un programa que vol servir com a eina per a aturats, emprenedors, autònoms i comerços de Sallent.