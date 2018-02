L'IPC escala cinc dècimes el mes de febrer, fins a l'1,1%, per la puja de la llum

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar el 0,1% el febrer en relació al mes anterior i va elevar la seva taxa interanual cinc dècimes, fins a l'1,1%, segons l'indicador avançat publicat ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La previsió assenyala que en el repunt de l'IPC del febrer hi ha influït principalment l'encariment de l'electricitat, davant el descens en els preus que va experimentar el mateix mes del 2017.

La taxa interanual del febrer és la divuitena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són ara per ara l'1,1% superiors als de fa un any. Després d'haver registrat el gener una taxa interanual del 0,6%, la més baixa en 16 mesos, l'IPC interanual ha tornat el mes de febrer a superar l'1% i ha registrat la mateixa taxa que el desembre del 2017. En el segon mes del 2018, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en l'1,2%, cinc dècimes per sobre de la registrada el gener, mentre que la variació mensual va ser del 0,1%.