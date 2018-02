Més de 650 'start-ups' presenten projectes tecnològics «trencadors» en el cinquè 4YFN

Més de 650 start-ups presenten projectes tecnològics «atrevits i trencadors» des d'aquest dilluns fins avui al Four Years From Now (4YFN), al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. L'esdeveniment paral·lel al Mobile World Congress (MWC) arriba a la cinquena edició amb propostes que utilitzen realitat augmentada, intel·ligència artificial o tecnologia blockchain.

El director executiu del 4YFN, Esteban Redolfi, destacava ahir que enguany el certamen demostra «la consolidació d'un esdeveniment que ha crescut de manera exponencial» –esperen superar els 20.000 visitants– i que cada cop aposta més per la «qualitat». Entre els expositors hi ha start-ups «molt joves» però també n'hi ha de consolidades.

D'entre les start-ups, més d'una trentena són catalanes. Per exemple, l'empresa fundada per Eduard Cabanas, The Blue Dots. L'empresa presenta una solució per ajudar a cultivar grans extensions agrícoles. «El 4YFN ens serveix com a estímul i per testar si a la gent li agrada la nostra tecnologia», assegura Cabanas, també director executiu de The Blue Dots.

Les 650 empreses emergents són de 145 països, entre els quals hi ha Israel, d'on ve A-muse, companyia de la qual és cofundador i director executiu Mickey Moore. Aquesta start-up del sector de la salut vol fer entretingut el procés de teràpia i rehabilitació de pacients amb discapacitats cognitives o físiques. Diversos projectes també experimenten amb la intel·ligència artificial amb xatbots, com el de la catalana Alda, que ha desenvolupat un sistema que informa, a través d'una conversa a les xarxes socials i sense necessitat d'instal·lar cap aplicació, de la informació financera dels comptes corrents de l'usuari. D'altres utilitzen els tokens o les monedes virtuals per motivar l'intercanvi entre usuaris o entre usuaris i comerços. És el cas de la italiana QuiCon, que ha creat una app que a través d'un sistema de punts intercanviables vol fomentar el comerç de proximitat.



Solucions Eurecat

Les aplicacions per a la telefonia mòbil irrompen cada cop amb més protagonisme en les innovacions que els emprenedors presenten al Mobile World Congress (MWC). Aquest és el cas del centre tecnològic Eurecat (i al qual pertany el CTM de Manresa), que en aquesta edició presenta tres innovacions relacionades amb la salut. Una aplicació que permet fer un aparell que fa electrocardiogrames sense fils i que és el més petit del món, un adhesiu que permet prendre la temperatura del cos en només un segon i una espàtula intel·ligent que mesura el grau de salinitat dels aliments a través del mòbil.