Telefónica preveu els mòbils 5G per al 2019 i que siguin 200 o 300 dòlars més cars

El responsable global de tecnologies de Telefónica, Enrique Blanco, preveu que els primers dispositius mòbils capaços de connectar-se a les futures xarxes 5G estaran disponibles al llarg de l'any 2019 i seran al voltant de 200 o 300 dòlars més cars que els actuals terminals 4G per la tecnologia que requereixen.

En una roda de premsa al Mobile World Congress (MWC), Blanco va assenyalar ahir que després d'analitzar el sector i parlar amb la indústria i els fabricants, estima que els primers dispositius 5G estiguin disponibles de forma «racional, no massiva», el 2019.

En aquest sentit, va assegurar que conviuran un temps amb els 4G i que la seva capacitació per suportar el 5G no va a afectar ni la seva grandària ni la grossor, aspecte que dependrà més de les pantalles que es creuen per gaudir de futures experiències de vídeo.

D'altra banda, Blanco va confirmar que la companyia participarà a les properes subhastes d'espectre que se celebrin al país perquè no concep «Telefònica sense ser líder a Espanya». «Liderarem el desplegament de xarxa de 5G a Espanya sense cap tipus de dubte», va afegir. Per això, va assegurar que Telefónica adquirirà naturalment «l'espectre que necessiti» per oferir els seus serveis, perquè per liderar el mercat 5G a Espanya, com ha fet amb la fibra, la companyia necessita tenir espectre. Així mateix, confia que l'alliberament d'espectre vagi associada als serveis que la societat realment requereix i s'usi perquè sigui «més rica, més connectada i amb serveis addicionals».

Telefónica ha presentat al MWC l'evolució de la seva plataforma Telco Cloud-UNICA, en la qual ha integrat una funció de xarxa virtualizada i carregat sobre ella 4 slices de xarxa, amb què cerca demostrar la importància de la virtualització de les xarxes per al desplegament òptim de la tecnologia i les funcionalitats 5G. Telefónica continua avançant en la virtualització de la seva xarxa amb l'objectiu d'augmentar la seva agilitat, flexibilitat i escalabilitat, i recolzant-se en el projecte UNICA, des del qual continua definint una arquitectura comuna de xarxa i serveis en un entorn cloud multivendor, clau de la seva versatilitat per incorporar noves funcionalitats, incloses les de 5G.