Catalunya incrementa el nombre de turistes i de despesa

Catalunya va rebre el mes de gener passat un total de 862.872 turistes estrangers, la qual cosa suposa un augment del 2% pel que fa al mateix mes del 2017, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur), elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Després de tres mesos de reculada consecutius, l'any turístic arrenca a Catalunya amb bones xifres. Les últimes dades de l'INE mostraven un descens de 229.327 turistes estrangers a Catalunya en l'últim trimestre de l'any 2017, des de la celebració del referèndum d'independència de l'1-O, afegit a un descens de 31 milions de la despesa, en comparació del mateix període de l'any anterior.

Malgrat aquest descens, Catalunya va ser la principal comunitat autònoma de destinació dels turistes estrangers que van visitar Espanya l'any passat, amb 19 milions de turistes, la qual cosa suposa un increment del 5% respecte a l'any anterior i un nou rècord, segons dades de Frontur.

Les dades fetes públiques ahir per l'INE mostren una bona arrencada d'any per al turisme català, amb un increment del 2% en turistes i de més de l'11% de la despesa. En el primer mes de l'any els turistes internacionals que van visitar el Principat van gastar 912 milions d'euros en destinació, la qual cosa suposa una millora de l'11,1% respecte al gener de l'any 2017, segons les dades provisionals de l'enquesta Egatur publicada ahir. La despesa mitjana per turista al territori es va situar en 1.056 euros, amb un augment anual del 9%. Per la seva banda la despesa diària mitjana va créixer un 7,5% fins a arribar als 176 euros. La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals que van visitar Catalunya va ser de sis dies, la qual cosa suposa un augment d'1,4 dies respecte a la mitjana del gener del 2017. El 20% dels turistes que van visitar Catalunya procedia de França, i el 14,1% de l'agregat de la resta del món, segons dades de Frontur.

Les etapes (cadascuna de les parades amb pernoctacions en un viatge) fetes pels turistes internacionals el gener a Catalunya van presentar un creixement del 3,3% respecte al mateix mes de l'any anterior i van suposar el 20,7% del total de l'estat. Per la seva banda, el nombre total de pernoctacions dutes a terme pels turistes internacionals a Catalu-nya en tot tipus d'allotjaments supera els 5,2 milions, amb un increment del 8,1%.