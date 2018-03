El Cedem de Manresa programa cinc cursos per a aquest mes de març

El Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa (Cedem) ofereix aquest mes de març diversos cursos adreçats a emprenedors i empreses per millorar la seva formació. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció a l'adreça www.manresa.cat/cedem. El dimarts 13 de març es farà el curs «La responsabilitat penal de l'empresa. Ens hem de preocupar?», una sessió introductòria per tal de comprendre què és la responsabilitat penal de l'empresa i les conseqüències del seu incompliment. El dia 15 serà el torn de «La cooperativa, un model d'empresa per al teu negoci?», per conèixer els aspectes clau del model cooperatiu. «Cas Barça-Madrid» és el títol del curs programat el 21 de març, en què s'analitzaran els models de negoci dels dos clubs de futbol més ben posicionats a nivell mundial. L'endemà es farà el titulat «Com funciona una empresa cooperativa?», i el dia 27 està programat el curs «Com pot, la petita i mitjana empresa, evitar la responsabilitat penal».