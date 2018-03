Colau assegura que la GSMA distingeix la política del desenvolupament del MWC

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que la GSMA –associació que agrupa la indústria del mòbil i organitza el Mobile World Congress (MWC)– distingeix la política i el desenvolupament d'aquest esdeveniment internacional.

«Tenen molt clar que una cosa són les relacions polítiques entre institucions i una altra cosa és el congrés del mòbil, que és el seu treball i que volen que es desenvolupi amb normalitat», va declarar al costat del director general de Fira de Barcelona, Constantí Ser-rallonga, i va afegir que per això estan satisfets de com ha anat aquest any i els han felicitat.

En acabar l'MWC 2018, Colau va defensar que «mai ningú no ha posat en qüestió la permanència del MWC a Barcelona fins al 2023», i que la GSMA sempre ha demanat que el congrés es desenvolupi en condicions d'estabilitat i de normalitat per al seu bon funcionament, i va remarcar que és precisament el que ha passat aquesta setmana. «El desenvolupament ha estat excel·lent. S'ha tornat a reafirmar que l'any que ve tindrem congrés dels mòbils a Barcelona i que ningú ha qüestionat el contracte fins al 2023», va afegir.

D'altra banda, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va lamentar ahir que la facturació dels locals de restauració i oci nocturn de Barcelona ha disminuït el 30% respecte a l'edició anterior del Mobile World Congress (MWC) a causa de la «climatologia adversa». En un comunicat, el president de Fecasarm, Salvador Vilanova, va dir que les xifres han estat pitjors que les d'una setmana qualsevol en què no se celebra el Mobile: «Tot per la climatologia adversa, que ha fet que molta gent decidís no sortir». Va indicar que diumenge passat va ser un bon dia per a la facturació, però va assegurar que el descens del consum es va fer palès dimarts, especialment a la nit, i que es van produir cancel·lacions pels avisos i alertes climatològiques.