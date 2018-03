El Mobile tanca amb 107.000 assistents i garanteix l'edició de l'any que ve a Barcelona

El Mobile World Congress 2018 va tancar les portes ahir amb la xifra de 107.000 assistents, el 0,9% menys que en l'edició de l'any passat, segons dades de GSMA. Tot i que lleuger, es tracta del primer descens del nombre de visitants que s'ha registrat al MWC des de la seva primera edició el 2006. Els visitants, provinents de més de 200 països, han conegut de primera mà durant quatre dies les principals novetats de la indústria mòbil internacional, que ha estat representada per més de 2.400 companyies expositores del ram i d'altres sectors adjacents com l'automoció, la robòtica i la salut. L'impacte econòmic del certamen s'estima en 471 milions d'euros i 13.000 llocs de treball temporals, segons GSMA i Fira de Barcelona. Més enllà de qualsevol incògnita generada per la situació política i la polèmica inauguració del certamen, el Mobile World Congress –que, amb tot, té contracte amb la Ciutat Comtal fins al 2023– garanteix que l'any que ve tornarà a Barcelona, del 25 al 28 de febrer.

La xifra de 107.000 visitants donada per la patronal organitzadora GSMA representa el nombre d'assistents individuals incloent-hi delegats, expositors i mitjans de comunicació, però no el nombre total d'entrades a l'esdeveniment. Al voltant del 55% dels assistents tenen alts càrrecs en companyies, incloent-hi més de 7.700 consellers delegats, davant dels 6.100 de l'any passat. Al voltant del 24% dels assistents han estat dones (un punt per sota de l'objectiu que s'havia fixat la GSMA, però quatre punts per sobre de l'edició del 2017). El 28% dels conferenciants de l'edició del 2018 han estat dones, davant del 21% de l'any passat. «Hem tingut un altre altament reeixit MWC, en molts aspectes», va dir el conseller delegat de la patronal organitzadora GSMA, John Hoffman, tal com recull un comunicat. «Estem satisfets de l'alt nombre d'assistents d'alt nivell, particularment del nombre de consellers delegats, a més de la continuada forta assistència de ministres i reguladors. Tot i així, no ens hem centrat a tenir necessàriament l'esdeveniment més gran, contínuament ens esforcem a reunir el públic adequat i a donar una experiència d'alta qualitat en tots els aspectes de l'esdeveniment, les conferències, l'exhibició i els molts altres programes i esdeveniments al MWC». Més de 2.400 empreses han mostrat els seus productes i serveis en els 120.000 metres quadrats d'exposició a la Fira de Gran Via. L'any passat, van ser 2.300 companyies. Més de 3.500 mitjans internacionals i analistes han assistit a l'esdeveniment.