El nou Grup Motorcat estrena concessió Volvo a Manresa

A mitjan abril s'inaugurarà oficialment a Manresa un nou concessionari de la marca premium Volvo. Grup Motorcat, dirigit pel berguedà Jordi Macià i l'igualadí Josep Basols, és el responsable d'agafar el relleu a Sala Team en la representació de la marca sueca al Bages, Anoia, Berguedà i Osona, que Sala Team va distribuir durant 37 anys anys al Bages fins al mes de desembre passat. El nou concessionari, ubicat a la cruïlla Bisbe Comes-Jacint Verdaguer, va obrir portes el 2 de gener, després de dos mesos de condicionament d'un espai de 600 metres quadrats d'exposició d'un total de 2.ooo. La inversió del nou negoci ha estat superior als 500.000 euros.



El concessionari, Motorcat Premium, ha estat adaptat a l'estàndard Volvo, amb la rajola, mobiliari, posicionament dels vehicles i lluminositat de l'exposició que requereix la marca. Grup Motorcat es presenta en societat amb aquesta inauguració, ja que hi conflueixen la manresana Aicamotor i la igualadina Garatge Montserrat. Aica (nascuda els anys 80 a Berga com Automòbils Pedret i present a Manresa des del 2011) aporta al grup la concessió d'Opel a Manresa, Berga i Puigcerdà, i Garatge Montserrat, la d'aquesta mateixa marca a Igualada i Martorell. Opel es distribuirà en aquest territori com a Motorcat Automoció.



Macià i Basols expliquen que ja estudiaven un projecte d'aliança per a Opel, però l'oportunitat va sorgir també amb Volvo. A mitjà termini, el grup obrirà la concessió de Volvo a Igualada; a Vic, el grup opera amb l'agent col·laborador Casacuberta.



«La nostra filosofia és donar el mateix tracte als clients de la marca generalista i als de la premium, tot i que l'exigència de marca sigui diferent. El servei, amb tot, ha de seguir el mateix estàndard», diu Macià. El grup preveu una facturació enguany d'entre 20 i 25 milions d'euros, dels quals entre 8 i 9, segons Macià, cor-respondrien a la marca Volvo.