El consum de ciment creix el 17% el 2017 i encadena tres anys d'increments

El consum de ciment a Catalu-nya el 2017 s'ha situat en 1,86 milions de tones, cosa que suposa un increment del 17% en relació amb el 2016, segons les dades provisionals del Baròmetre de la patronal Ciment Català. Amb aquest augment, s'encadenen tres anys en positiu de creixements del consum de ciment, després d'un llarg període de set anys de caigudes, entre el 2008 i el 2014. Tot i aquest increment del consum de ciment per tercer any consecutiu, la xifra d'1,86 milions de tones encara està molt lluny del consum de 8,06 milions de tones que es va registrar abans de la crisi. Els empresaris asseguren que una de les dades destacades del Baròmetre és la caiguda de les exportacions en una taxa del 18%. Per a aquests empresaris, els alts preus energètics de l'Estat espanyol, amb uns costos el 30% superiors a la mitjana dels països europeus, dificulten la competitivitat del producte espanyol en el mercat exterior i fan inviables les vendes a l'exterior. Ciment Català considera que la «remuntada» del consum, tot i que «significativa» en percentatge, és encara «minsa en valors absoluts, atès que queda el 77% per sota dels màxims del 2007».

Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, creu que el sector encara arrossega «la forta reducció de la inversió en obra pública», especialment de les licitacions que corresponen a l'administració de l'Estat espanyol, que seria la raó que explica que els nivells de consum de ciments estiguin tan baixos en relació amb els màxims previs a la crisi.

Ciment Català recorda que en tot el 2017 el conjunt de licitació pública (Estat, Generalitat i ajuntaments) es va situar en 1.690 milions d'euros, «una xifra molt allunyada dels 3.750 milions de la mitjana registrada en els últims 20 anys i dels 5.000 milions que es considera que necessita el país per disposar d'infraestructures que assegurin el benestar dels ciutadans i la competitivitat de la seva economia», diu el president.