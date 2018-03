L'atur al territori central cau l'1,29% el febrer, a un ritme superior al conjunt català

El nombre d´aturats registrats a les comarques de la Catalunya Central el mes de febrer passat es va reduir de 357 persones respecte del mes precedent, el que suposa una retallada percentual de l´1,29%. Aquest percentatge és superior a l´experimentat al conjunt de Catlaunya en el mateix període (-1,11%). El Principat va tancar el mes de febrer amb 418.181 persones registrades a l´atur, 4.685 menys que un mes abans.

D´aquesta manera, el conjunt de les comarques de la Catalunya Central va registrar 27.422 aturats, 2.779 menys que un any abans, el -9,2%. Aquesta retallada del nombre d´aturats també és superior al que experimenta Catalunya en el mateix període, del -7,55%.

Per comarques, l´atur baixa a totes les del territori central, menys a l´Alt Urgell, on l´estacionalitat dispara el registre de persones sense feina inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat el 3,48%. A la resta de comarques, destaca les baixades per damunt del 4% del Solsonès (-4,43%) i del Moianès (-4,09). Al Berguedà (-3,93%), Cerdanya (-3,1%) i l´Anoia (-1,45%) l´atur disminueix a més bon ritme que al conjunt català, mentre que ho fa per sota als dos territoris amb més indústria, al Bages (-1,07%) i al Baix Llobregat Nord (-0,47%).

Segons les dades del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al conjunt de Catalunya i en comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de desocupats registrats s'ha reduït el febrer en 34.161 persones, la qual cosa significa una caiguda del 7,55%, i en relació amb les altres comunitats autònomes, Catalunya és la primera amb una disminució més significativa en termes absoluts respecte al gener del 2018, seguida per les Balears, que registra 3.338 desocupats menys, i la Comunitat Valenciana, amb una disminució de 2.045 aturats. En el conjunt de l´Estat, el nombre d'aturats registrats ha disminuït el febrer en 6.280 persones en relació amb el mes anterior (-0,18%), i la xifra total se situa en 3.470.248 persones.

Per sectors, l'atur ha disminuït en els serveis, amb 4.071 aturats registrats menys que el gener, en la indústria (-866) i en la construcció (-543), mentre que han augmentat els aturats sense ocupació anterior (+537) i els registrats en agricultura (+258). El nombre de contractes registrats el febrer a Catalunya ha baixat del 8,20%.