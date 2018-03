El Consell del Bages denuncia la bretxa salarial i la precarietat laboral en el cartell pel Dia de la Dona

Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones, demà, el Consell Comarcal del Bages reclama la igualtat i vol fer visible el paper «vital i essencial de les dones en la nostra societat». El conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, recalca que «és imprescindible lluitar per una regulació que posi punt final a la bretxa salarial i reverteixi les polítiques que originen més precarietat laboral entre les dones; l'organització de les mobilitzacions d'aquest 8 de març poden ajudar a avançar en aquest sentit, per això el Consell Comarcal hi mostrem tot el nostre suport».

A més d'oferir suport als municipis del Bages en l'organització dels actes amb motiu del Dia de les Dones, el Consell està distribuint aquests dies 600 pòsters per tot el territori. Els cartells, que s'estan col·locant en equipaments municipals, entitats i comerços, entre d'altres, denuncien tres situacions diferents amb un lema comú: «Això no és un joc!». «A igual feina, igual salari» és el primer dels tres missatges reivindicatius. «Reivindiquem un treball digne i just per a dones i homes» és un altre dels eslògans proposats. «Dignifiquem els treballs de cura, són imprescindibles» és el darrer missatge reivindicatiu dels cartells. El Consell també dóna suport a la vaga feminista prevista per a demà. Per a més informació, es pot consultar el web www.dona.ccbages.cat.