Les execucions hipotecàries baixen més d'un 50% a Catalunya durant el 2017

Les execucions hipotecàries han baixat més d'un 50% interanual a Catalunya durant el 2017, segons l'informe «Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials», que ahir va fer públic el Consell General del Poder Judicial. En termes absoluts, Catalu-nya ha registrat 4.635 execucions hipotecàries el 2017. Al conjunt de l'Estat, el nombre d'execucions hipotecàries iniciades el 2017 va ser de 30.094, el que representa un descens del 37,8% respecte a les presentades l'any anterior. Pel que fa als llançaments hipotecaris, Catalunya en va registrar 13.308 el 2017 i el conjunt de l'Estat, 60.754.

El CGPJ també ha facilitat les dades de concursos, que han arribat als 5.357 als jutjats mercantils de tot Espanya i Catalunya en va registrar 1.067 de presentats per empreses, el 19,9% de tot l'Estat, seguida per Madrid, amb 918. Així mateix, s'han presentat 104.824 demandes per acomiadament als jutjats socials el 2017, el 6% més.