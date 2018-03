La reducció de les desigualtats de gènere s'ha frenat en dos anys

La reducció de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral i en la qualitat de vida s'ha frenat en els darrers dos anys per la manca de polítiques públiques actives com la imposició de quotes o el foment de la conciliació familiar, segons l'Indicador d'igualtat de gènere de Catalunya 2017, que ha elaborat la Societat Catalana d'Economia, filial de l'IEC. La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i consellera de l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), Carme Poveda, va presentar aquest informe i va reclamar que «cal fer polítiques públiques actives perquè, si no, trigarem dècades a eliminar les desigualtats».

Segons l'estudi, en els darrers 12 anys, s'ha avançat en la reducció de les desigualtats en el mercat de treball i en la qualitat de vida, però «no s'ha avançat gens» en àmbits com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o la recerca i desenvolupament (R+D), que continuen sent camps majoritàriament masculins.

Durant la presentació, Poveda va denunciar també que s'ha avançat «molt poc en l'apoderament», entès com l'accés de les dones a llocs de decisió, ja que el paper femení en les juntes directives de les institucions o en les càtedres universitàries, per exemple, continua sent minoritari.

Al contrari, l'estudi mostra que, en els darrers 2 anys, «no s'ha avançat en la reducció de les desigualtats globals» a causa de la manca de polítiques actives. «Els avenços són massa lents. En els dos últims anys s'ha frenat el procés de reducció de les desigualtat globals. Les dones continuen tenint un nivell de formació superior als homes, però això no s'ha traduït en una reducció significativa de les desigualtats en el mercat laboral i en la qualitat de vida», segons l'indicador.

Així mateix, l'estudi lamenta que «s'ha perdut més d'una dècada en l'aprofitament del talent femení en el mercat laboral» i que «preocupa l'enquistament de la desigualtat en l'àmbit TIC i R+D al sector empresarial». Per això, cal «fomentar les vocacions tecnològiques entre les dones i la participació en l'ocupació del futur si volem evitar ampliar la bretxa econòmica».

Amb tot, l'estudi remarca que «la desigualtat més gran s'observa en l'apoderament i a curt termini no ha millorat». Segons l'informe, es retrocedeix en la presència de la dona en llocs directius i en la bretxa salarial entre sexes en els llocs de direcció, així com en la presència de dones membres de la junta directiva a les institucions i càtedres.

Aquesta diferència «només millora en els consells d'administració empresarials i l'àmbit polític» i ho fa «per l'impuls de les lleis». Per això, l'informe conclou que «al món de l'empresa, de la universitat i de les institucions, cal una política valenta i decidida per promoure la participació de les dones en els òrgans de direcció i representació».