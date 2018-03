Així seran les ajudes per la compra d'habitatge i lloguer

El Govern aprovarà aquest divendres el nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, que contempla ajudes al lloguer i a la compra per a menors de 35 anys i facilita l'accés a l'habitatge tant en règim de lloguer com de compra a les zones afectades per la despoblació rural.

La vicepresidenta i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidit aquest dimecres la reunió de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris en la Moncloa on s'han debatut els assumptes que aniran al Consell de Ministres d'aquest divendres.

Segons ha recalcat el Govern en un comunicat, entre les principals novetats del Pla, destaca la contribució al repte demogràfic a les zones rurals.



Enfocat al lloguer

El nou pla d'habitatge, si bé estarà enfocat al lloguer, contempla una ajuda a la compra d'habitatge de fins al 20% del preu del pis que s'adquireixi (amb un màxim de 10.800 euros) para joves de menys de 35 anys i ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM.

Quant al lloguer, les mesures es dirigeixen també a aquests joves, a majors de 65 anys i persones afectades per desnonaments, que podran rebre ajudes de fins al 50% de l'import del lloguer d'un pis.

A més, aquesta ajuda al lloguer es podrà demanar per a habitatges que suposin rendes mensuals de fins a 900 euros, davant del màxim de 600 euros fixat en l'anterior pla, per adequar-lo així a l'encariment d'aquest tipus d'habitatge.



Afectats per desnonament

Les persones afectades per un desnonament comptaran amb fins a 400 euros al mes per pagar un lloguer, i la gent gran podrà comptar també amb ajudes de fins a 200 euros mensuals per atendre el pagament de factures de subministrament (aigua, llum, gas o de comunitat).

El pla es completa amb iniciatives dirigides a la promoció d'habitatges per a lloguer i per a la rehabilitació de pisos i zones urbanes.