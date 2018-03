Foment rebaixarà el 12% les tarifes aèries el 2019, el triple del previst

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar ahir que el Govern espanyol rebaixarà les tarifes de navegació aèria de ruta el 12% per al 2019, el triple del previst inicialment, mentre que es mantindran les reduccions per al 2018 (3%) i el 2020 (5%). De la Serna va assegurar que aquests beneficis per a les aerolínies es quantificaran en un estalvi de 25 milions aquest 2018 i 130 milions d'euros el 2019, dels quals gairebé 70 corresponen a l'augment de la rebaixa anunciada ahir.

El ministre va subratllar que «la decisió ha estat possible gràcies a l'excel·lent evolució del trànsit aeri i a l'esforç que ha fet Enaire des del punt de vista de l'eficiència2, cosa que permetrà, segons va dir, «traslladar els beneficis als aeroports, a les aerolínies i als passatgers».

En aquest sentit, el ministre va apuntar que després de les reduccions plantejades, l'Estat tindrà les tarifes a la navegació aèria més baixes de la Unió Europea i va destacar el compromís del govern espanyol per aconseguir un espai aeri europeu unificat.