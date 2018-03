Saba nova per a una farmàcia històrica

La nova propietària de la històrica farmàcia de la plaça Major de Manresa és la farmacèutica artesenca Anna Solé, 25 anys. Conjuntament amb la seva parella, el manresà Josep Fornells, de 27 anys i psicòleg, emprenen el projecte. Només fa un mes que Solé ha agafat les regnes de l'establiment, després que l'antic propietari, Pere Ruyra, es jubilés i l'hi traspassés. Així, Solé s'ha situat al capdavant de la segona farmàcia més antiga de la ciutat –la primera és la farmàcia Esteve–, que data del 1870 i que molts coneixen com la farmàcia Ferrer, annexa a la drogueria, un dels emblemes de la plaça.

Solé i Fornells estan molt satisfets de poder iniciar aquest camí comercial en ple Barri Antic. «Jo sóc de Manresa de tota la vida, fill dels joiers Uró, i sempre he tingut molta relació amb el comerç local. A l'Anna i a mi ens encanta el barri vell i creiem en el potencial de la ciutat», explica Fornells. La seva incursió al centre històric ha estat, diuen, molt «agradable»: s'han presentat a tots els botiguers i és precisament aquest ambient «de barri» una de les coses que més els van motivar a tirar endavant el projecte. Solé i Fornells asseguren haver preferit fer «una aposta pel potencial de la ciutat» i pel seu Barri Antic que no pas marxar de Manresa. «Els joves no tenim per què anar-nos-en», diu la parella, clients de fa temps dels bars de la plaça Major, que han rejovenit el perfil demogràfic de les nits al bar-ri com ara ho fan ells en un establiment centenari. Veient que els números sortien, no van dubtar: «En comptes de comprar un pis, ens hem hipotecat per adquirir la farmàcia. Però era el moment de fer-ho», expliquen.

Diuen tenir algunes idees innovadores que volen implementar però sense fer grans canvis. Solé està especialitzada en dermofarmàcia (cosmètica) i en nutrició, dues branques que vol potenciar. «No és un barri on es puguin vendre cremes de 70 euros», diu, «però sí que podem introduir alguns productes de mica en mica». A més, han posat a disposició dels clients un número de WhatsApp per fer comandes, tenen Facebook i Instagram i també un web en què anuncien tots els seus serveis i que volen utilitzar per assessorar els clients on-line. «La farmàcia és una cosa seriosa, sí, però volem renovar-ne la imatge».

Malgrat tenir feina tots dos, ella en una farmàcia a Navàs i ell a Althaia, feia temps que tenien al cap obrir una farmàcia. Buscaven «passivament», però, perquè sabien com de difícil és trobar-ne una que es traspassi, i obrir-ne de noves és «impossible», diu Solé, perquè les llicències es donen en funció del nombre de població i a Manresa, segons la jove, ja n'hi ha més de les que pertoquen –32 en total, cada una per a unes 2.500 persones. Fa un any, però, es van assabentar per una xivatada que es traspassava una de les farmàcies del Barri Antic. Solé les va recórrer totes fins a topar amb Pere Ruyra, que ha estat propietari de l'establiment de la plaça Major els darrers 27 anys.



Vuit mesos en secret

El procés de compra ha durat prop de vuit mesos i durant tot aquest temps la parella ha mantingut en secret el projecte. «Només ho sabia la família, no vam dir res ni als amics. D'una banda, no volíem que vingués algú amb una oferta millor i ens la prengués. De l'altra, tampoc ens volíem fer il·lusions fins a tenir-ho tot ben lligat», explica Fornells.

La farmàcia està catalogada com a patrimoni arquitectònic i per tant s'ha de conservar com fins ara. A la façana hi ha el rètol de fusta on es pot llegir «Drogueria Ferrer Farmàcia» i l'interior conserva elements originals com ara el sostre, el mobiliari o un centenar de pots antics de ceràmica que contenen medicaments. Són de l'època «isabelina», expliquen, «de quan els farmacèutics feien les mescles i produïen medicines. Estan intactes des de llavors».