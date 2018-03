Tous es reforça a la República Txeca en obrir a Praga la setena botiga al país

La firma manresana de joieria Tous ha obert a Praga una flagship store amb la qual aconsegueix arribar a les set botigues a la República Txeca, un mercat on l'empresa preveu sumar una desena d'establiments. Actualment Tous té tres botigues més a la capital, a més d'una a Pilsen i dues a Ostrava, segons va recordar ahir la companyia en un comunicat. La flagship store de Praga ocupa les dues primeres plantes d'un palau neobarroc a Na Prikope, una de les grans vies comercials de la ciutat. Tous emmarca aquesta obertura en el seu pla d'expansió a nivell mundial: «Hem aconseguit arribar a les 622 botigues en 53 països i hem reforçat l'equip de les nostres filials en mercats clau com la Xina, els Estats Units, Rússia i Mèxic», explica la presidenta de Tous, Alba Tous. El 2017 ha estat per a la firma, que va generar unes vendes de 446 milions d'euros l'exercici passat, un any rècord amb l'obertura de més de 100 botigues.