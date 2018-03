Les vendes de Seat creixen el 23,1% entre gener i febrer

Les vendes de Seat van créixer el 23,1% durant el gener i el febrer, fins a les 78.800 unitats, segons va informar ahir la marca amb seu a Martorell, mentre que només al febrer l'increment es va situar fins al 26% (39.900 vehicles entregats). L'Estat va encapçalar les vendes, amb 17.100 vehicles –el 18,1%–, seguit de prop per Alemanya, amb 13.700 unitats (+15%).

La marca catalana participarà a partir de demà al Saló de l'Automòbil de Ginebra, que s'allargarà fins al 18 de març, i presentarà per primera vegada el Cupra e-racer, el primer turisme de competició 100% elèctric del món, així com l'Ibiza 1.0 TGI FR, que funcionarà amb Gas Natural Comprimit, i el Seat Arona, que serà el primer SUV de funcionar amb aquest tipus de propulsió.

El vicepresident comercial de Seat, Wayne Griffiths, va destacar ahir que el «creixement en les vendes en aquests dos primers mesos de l'any és formidable» i va valorar «l'acceptació excel·lent» del Seat Arona, de l'Ibiza i l'Ateca. «A més, el llançament de la nova marca Cupra tindrà un efecte positiu per conquerir nous clients en el futur», va afegir. La nova marca es presenta independentment de Seat amb l'objectiu de captar un segment de mercat que busca més prestacions. «Cupra és un exemple de la reorganització de l'estructura de Seat amb l'objectiu de reforçar el seu posicionament com a companyia sòlida», va assenyalar el president de la companyia, Luca de Meo.

El mateix De Meo va assegurar que els motors de combustió, tant de gasolina com de dièsel, tenen futur, malgrat l'aposta generalitzada de la indústria de l'automoció per l'electrificació dels vehicles. «Els motors de combustió tenen un futur, també el dièsel», va afirmar en una trobada amb periodistes a Ginebra. De Meo va assenyalar que la UE està plantejant que la futura regulació d'emissions contaminants, l'Euro 7 -que es preveu que entri en vigor el 2020- permeti el mateix límit d'emissions tant per als motors de dièsel com per als de gasolina, per la qual cosa va dir: «Per què no vendrem dièsel?», i va afegir que té avantatges a nivell d'emissions de CO2 i també de confort en la conducció, especialment per a cotxes grans com els SUV. Va assegurar que la tecnologia per reduir les emissions contaminants dels motors dièsel als mateixos nivells que els de gasolina existeix, encara que pot suposar un augment dels costos: «El tema serà a quin nivell de costos es podrà fer».