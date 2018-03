Hisenda apujarà fins a un 9% el sou dels funcionaris en tres anys

El Ministeri d'Hisenda signarà aquest divendres amb els principals sindicats de l'àrea pública (CC.OO., UGT i CSIF) un acord que contempla un increment retributiu en els tres propers anys per als empleats públics d'entre el 5,25% i el 8%, podent arribar en alguns casos a apropar-se al 9%.

L'acord també comportarà la creació d'ocupació neta amb augment de les taxes de reposició i la recuperació de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les administracions públiques, amb la possibilitat de reprendre les jornades de 35 hores setmanals.

Hisenda celebrarà una nova reunió amb els sindicats aquest divendres a les 9 del matí i està previst que se subscrigui un acord global en matèria de salaris, ocupació i negociació col·lectiva aquest mateix divendres, segons han informat fonts sindicals.

En la pràctica, el salari dels funcionaris podria pujar un màxim del 2% aquest any, un 2,5% l'any 2019 i un 2,75% el següent, si bé aquestes xifres seran superiors amb l'última oferta d'Hisenda oferta en la reunió del dimecres, que acabarà de concretar-se en la reunió d'aquest divendres.

No obstant això, el Govern ha acceptat accedir a incorporar fons addicionals equivalents a un percentatge encara per determinar de tota la massa salarial que podrien usar les diferents administracions, la qual cosa permetrà incorporar l'equiparació salarial en determinades administracions i suposarà un augment dels sous que en alguns casos superarà el 8% en el trienni i uns altres fins i tot un percentatge proper al 9%, segons han comentat fonts sindicals.

A falta de fixar les xifres definitives, des dels sindicats valoren que l'augment salarial del proper trienni permetrà recuperar poder adquisitiu, que UGT i CC.OO. xifren entorn d'un 13% des de l'any 2010 i CSIF en un 20%.



Ocupació

Respecte a l'ocupació, les parts donen pràcticament per tancat l'acord que contempla augmentar les taxes de reposició en els sectors prioritaris i no prioritaris, consensuades en un 100% i en un 75%, respectivament, fins a poder superar el 100% en sectors prioritaris, i en alguns d'ells, fins i tot arribar al 115%, com en el cas de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

En la reunió del dilluns ja es va acordar, segons van informar fonts sindicals, que la taxa de reposició se situï per sobre del 100% en el cas de la policia local.

Així, l'acord suposa reforçar el subscrit al març de l'any passat, amb el que es universalizará el procés d'estabilització i permetrà rebaixar la temporalitat en l'àmbit de les administracions públiques al 8% en el període 2018-2020, així com la creació de nova ocupació pública.

Segons els sindicats, aquest acord en matèria d'ocupació permetrà començar a recuperar l'ocupació perduda, no només en els serveis prioritaris, sinó en el conjunt de les administracions i sectors públics, amb la creació de nova ocupació pública.

L'acord contempla diverses millores en matèria de jornada laboral per afavorir la conciliació laboral. El col·lectiu de 2,5 milions d'empleats de les administracions podrà disposar d'una borsa d'hores de lliure disposició acumulables per afavorir la conciliació familiar i laboral, per a la cura i atenció de majors, discapacitats i fills menors d'edat, segons ha informat CSIF en una nota.

Detalladament, l'acord contemplarà que les administracions públiques regulin una borsa d'hores, equivalents fins a un 5% de la jornada anual, que seran recuperables en el període de temps que es determini. D'aquesta forma, un empleat públic podria arribar mitja hora tard a treballar per portar al seu fill a la guarderia sense que se li penalitzi i posteriorment recuperar aquest temps, segons posa com a exemple CSIF amb base a una sentència resolta.



Jornada de 35 hores

Un altre dels punts principals de l'acord serà la possibilitat d'establir la jornada de 35 hores (18 hores lectives en l'Educació) en aquells àmbits on s'acordi entre sindicats i l'Administració.

La jornada de 35 hores es va prohibir de manera expressa en 2012, a través del decret sobre la funció pública i ha estat objecte de recursos per part de l'Estat contra comunitats autònomes que les van autoritzar, com Andalusia o Castella-la Manxa.

Una vegada que es formalitzi l'acord entre Govern i sindicats, cada administració pública podrà establir a través de la negociació col·lectiva aquesta jornada, això sí, sempre que en l'exercici pressupostari anterior s'haguessin complert els objectius en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del dèficit públic, deute públic i regla de despesa.

A més, l'acord inclourà l'eliminació de descomptes en els salaris per baixa mèdica, de manera que les CCAA podran negociar una llista de malalties amb els sindicats perquè no es produeixin descomptes en els salaris.