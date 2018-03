CaixaBank eleva el 10% el finançament de préstecs al consum al territori central

CaixaBank ha aprovat la concessió de noves operacions de finançament al consum a clients particulars de la Catalunya Central per valor de 77 milions d'euros durant el 2017. Aquesta xifra, que representa un creixement de 6,8 milions, es tradueix en un increment del 10% respecte al mateix període de l'any anterior. La majoria d'aquestes operacions s'han destinat a l'adquisició de productes de consum com vehicles i equipaments informàtics, entre d'altres, i a la realització de petites inversions com reformes a la llar.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha destacat que «aquest creixement se sustenta en l'impuls que l'entitat ha donat aplicant millores en les solucions de finançament a mida per a clients». Masana es mostra esperançat que «es mantingui aquesta inèrcia positiva en la concessió del crèdit que permeti seguir impulsant el creixement del consum i la inversió a la Catalunya Central». Els nous serveis i productes específics impulsats per la xarxa d'oficines i banca digital de CaixaBank han ajudat al creixement d'aquesta activitat, que en l'actualitat promou la contractació de préstecs Click&Go, Compra Estrella, préstecs preconcedits i renting de cotxes a particulars de manera ràpida, immediata i flexible. Aquest canvi en la gestió i les eines, que en la majoria dels casos no requereix documentació, ha ajudat a l'auge d'aquests préstecs.

CaixaBank és entitat líder en banca retail amb una quota de penetració de clients particulars com a primera entitat del 26,7%, i disposa a la Catalunya Central d'una xarxa de 76 oficines, a més dels canals on-line i banca mòbil.