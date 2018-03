Hisenda i sindicats acorden apujar el sou als funcionaris el 8% en tres anys

El ministeri d'Hisenda i Funció Pública signarà avui amb els principals sindicats (CCOO, UGT i CSIF) un acord que preveu un increment retributiu en els tres propers anys per als funcionaris d'entre el 5,25% i el 8%, i pot arribar a superar el 8% i fins i tot acostar-se al 9%.

L'acord també comportarà la creació d'ocupació neta amb un augment de la taxa de reposició i la recuperació de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les administracions, amb la possibilitat de reprendre les jornades de 35 hores setmanals. Hisenda celebrarà una nova reunió amb els sindicats avui a les 9 del matí i és previst que se subscrigui un acord global en matèria de salaris, ocupació i negociació col·lectiva avui mateix, segons fonts sindicals.

En matèria retributiva, l'Administració ha remès als sindicats un nou document que augmenta la seva oferta de setembre, quan va proposar una alça d'entre un mínim del 5,25% i un màxim del 8% per als tres propers anys. Detalladament, l'increment que va oferir Hisenda preveia una pujada fixa de l'1,5% per al 2018, de l'1,75% per al 2019 i del 2% per al 2020, a la qual se sumaria una altra part variable lligada a l'evolució de l'economia espanyola. Aquesta part variable podria aportar, si es compleix la previsió de creixement del Govern, una alça addicional del 0,25% el 2018, del 0,5% el 2019 i un altre 0,5% el 2020. En el cas que se superés en quatre dècimes la previsió del PIB, la pujada addicional seria del 0,5% el 2018 i un altre 0,75% el 2019 i el 2020.

A la pràctica, el salari dels funcionaris podria pujar un màxim del 2% aquest any, el 2,5% el 2019 i el 2,75% el 2020, si bé aquestes xifres seran superiors amb l'última oferta d'Hisenda posada sobre la taula en la reunió de dimecres.