El preu de la gasolina arrenca el mes de març encarint-se fins al 0,6% més

El preu de la gasolina i del gasoil ha tallat aquesta setmana la tendència a la baixa que va mantenir durant el mes de febrer passat i ha arrencat el març amb un encariment de fins al 0,62%. Segons les dades recollides a partir del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat en 1,226 euros, després de repuntar aquesta setmana 0,16% i deixar enrere tres setmanes de descensos.

En el cas del gasoil, la pujada aquesta setmana en el preu mitjà del litre ha estat del 0,62%, fins a situar-se en els 1,136 euros. D'aquesta manera, s'acaba la sèrie de cinc setmanes de caigudes que havia encadenat. En comparació amb les dades de fa un any, la gasolina és l'1,84% més barata, mentre que en el cas del gasoil el preu mitjà del litre és el 0,35% més car. Aquest canvi de tendència en els preus dels carburants es produeix en unes darreres setmanes que han estat marcades per la contenció en el preu del cru, que s'ha allunyat de la cota dels 70 dòlars per barril a què va arribar el mes de gener.