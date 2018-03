Quants diners ens calen per ser feliços?

La humanitat es fa des de fa anys una pregunta essencial: els diners ens fan més feliços? No sempre, argumentaran els qui opinen que abans hi ha la salut. O l'amor. Encara que hi ha exemples que la riquesa no assegura la felicitat, sigui el que sigui això, la següent pregunta sembla lògica: quants diners calen exactament per ser feliç?

La conclusió general és que sempre ajuden, però xifrar en una suma concreta una sensació tan abstracta com la felicitat queda fora de l'abast de la ciència. I més encara obtenir una conclusió universal, donades les diferències en el cost de la vida entre territoris i països a tot el món.

Però un estudi de l'Harvard Business School ho ha intentat, i s'ha atrevit a donar una xifra: vuit milions de dòlars (uns 6,4 milions d'euros). Almenys aquesta és la conclusió obtinguda a partir de l'opinió de les persones més adinerades.

L'estudi, publicat en la revista 'Personality and Social Psychology Bulletine' el passat mes de gener, assenyala, que la fortuna ha d'haver-se guanyat per decisions pròpies i no per una causa sobrevinguda, com una herència o un premi de loteria.

L'objectiu del treball era anar més enllà dels anteriors, centrant-se en l'opinió dels més rics i no la de la població en general, com habitualment s'ha fet.



Una felicitat d'1,5 a 7,9 milions de dòlars

L'estudi d'Harvard va realitzar dues enquestes a 4.000 persones amb fortunes entre els 1,5 i els 15 milions de dòlars. Segons la primera, els rics es mostraven feliços a partir vuit milions de dòlars. En la segona enquesta, aquest llindar s'elevava fins als 10 milions.

Els qui posseïen entre 3 i 7,9 milions de dòlars no estaven més satisfets amb les seves vides que els que declaraven tenir d'1,5 a 2,9 milions. Això sí, els qui tenien fortunes superiors als 15 milions es mostraven com els més feliços de la mostra.

Marbella, una destinació habitual de milionaris. Foto: Getty Images

L'estudi puntualitza que els milionaris que havien aconseguit la seva fortuna per si mateixos se sentien "moderadament més feliços" que aquells que l'havien heretat.



60.450 euros, una xifra clau

Aquests resultats connecten amb altres anteriors, que situen en 75.000 dòlars (uns 60.450 euros) el llindar en el qual els diners comencen a aportar una major sensació de felicitat.

Encara que aquests càlculs previs no es van extreure d'una mostra de milionaris, el destacable seria que el nivell no creix substancialment fins al salt dels vuit milions de dòlars, una dada que relativizaría la importància de la riquesa a partir d'un determinat punt.



Però, com ens fan feliços els diners?

La sensació de seguretat davant els imprevistos de la vida que aporten els diners poden ser una de les claus de l'increment en els índexs de felicitat. Però la riquesa ajuda d'altres maneres. Un altre estudi de l'Harvard Business School, publicat el 2017, apunta a la clau: gastar els diners en coses que ens fan guanyar temps.

Estalviar-se tasques com la compra, cuinar o netejar a la llar alliberen una gran quantitat de temps, que podem dedicar a ocupacions que habitualment resulten més agradables. Aquesta va ser la conclusió de l'enquesta en diferents països, rang de sous i ocupacions que acompanyava a l'estudi.