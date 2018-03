Catalunya sol·licita l'adhesió al FLA per 3.477 milions el primer trimestre

El Consell de Ministres va aprovar ahir un acord pel qual Catalunya sol·licita l'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) de finançament a les Comunitats Autònomes per al 2018 per una quantitat de 3.477 milions d'euros. En roda de premsa per valorar els acords del Consell relatius a Catalunya, el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va recordar que el ministeri d'Hisenda va informar al gener l'import disponible del fons per al primer trimestre de l'any.

Amb aquest acord, Catalunya també manifesta el compromís de complir allò que disposa el Reial decret Llei de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i dels ens locals. A més, a proposta del ministeri d'Hisenda, també es va aprovar un decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària per «donar resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic» català. La mesura autoritza la Generalitat a fer operacions d'endeutament en qualsevol modalitat.