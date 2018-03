Facua critica que el nou pla d'habitatge de Rajoy «continua fomentant l'especulació»

Facua-Consumidors en Acció va criticar ahir que el nou Pla d'Habitatge 2018-21 aprovat pel Consell de Ministres «segueix fomentant l'especulació» i que l'accés a les ajudes està «massa restringit», per la qual cosa les va qualificar de «cínica aixecada de camisa», segons va transmetre en un comunicat. El portaveu de la plataforma, Rubén Sánchez, va valorar que el pla és «demagògia barata per fingir empatia amb la gent que no té capacitat per accedir a un pis», després de conèixer les característiques d'aquest nou programa.

L'associació considera que les mesures són clarament insuficients i lamenta que l'Executiu no hagi plantejat un canvi en la Llei d'Arrendaments Urbans, que limita a 3 anys la durada dels contractes, la qual cosa «impedeix l'accés a un pis per viure-hi a mitjà i a llarg termini i fomenta l'especulació dels arrendadors». Per la seva banda, la UGT va reclamar que les ajudes siguin extensibles a col·lectius vulnerables com ara les víctimes de violència de gènere o desnonats.