El Govern espanyol aprova ajudes de fins al 50% del preu del lloguer pels propers 3 anys

El Govern espanyol va aprovar al Consell de Ministres d'ahir el Pla d'Habitatge 2018-2021, que donarà ajudes de fins al 50% del preu del lloguer d'habitatge per a menors de 35 anys i majors de 65. Perquè sigui subvencionat, el preu del lloguer haurà de ser d'un màxim de 600 euros al mes, i de forma excepcional podrà arribar als 900.

D'altra banda, les persones d'entre 35 i 65 anys podran optar a una subvenció del 40% del lloguer. Per beneficiar-se de les subvencions les unitats familiars hauran de tenir rendes inferiors a 1.600 euros al mes (és a dir, màxim 3 cops l'IPREM), una quantitat ampliable en funció de la mida de la família. El pla també inclou un programa per incentivar el lloguer d'habitatges desocupats en mans d'entitats financeres i altres propietaris. En aquests casos, la subvenció pot ser de la totalitat del preu del lloguer si no supera els 400 euros al mes i durant un màxim de tres anys. El Govern espa-nyol preveu destinar 1.443 milions d'euros al pla –el 62,46% més que l'anterior– i el cofinançaran les autonomies –en funció de l'ajuda, fins al 30%.

És previst que el pla també doni ajudes a menors de 35 anys per a l'adquisició d'habitatges en entorns rurals –municipis de menys de 5.000 habitants. En el cas de les ajudes per a l'adquisició, seran d'un màxim de 10.800 euros per habitatge –és a dir, el 20% del preu d'adquisició d'un habitatge de màxim 100.000 euros. En aquest cas, els sol·licitants també hauran d'acreditar uns ingressos inferiors a 3 cops l'IPREM (l'equivalent a un sou brut de 22.365,42 euros repartits en 14 pagues).



Ajudes a la rehabilitació

El document també preveu donar ajudes a la rehabilitació i renovació d'habitatges en zones urbanes i rurals per millorar-ne l'eficiència energètica, la seguretat o accessibilitat tant en habitatges unifamiliars com edificis sencers. Les subvencions són de fins a 12.000 euros per a cases unifamiliars i de fins a 8.000 euros per a pisos en edificis. La quantitat varia en funció del tipus d'obra i les quantitats són ampliables en cas de discapacitat del sol·licitant.

El pla inclou un programa per fomentar el parc d'habitatge de lloguer. D'una banda, amb ajuts a promocions de titularitat tant privada com pública que hauran de ser destinades durant un mínim de 25 anys al lloguer, i en cas que la promoció sigui destinada a persones d'edat avançada o amb discapacitat, haurà d'ampliar-se a 40 anys.

El Govern espanyol preveu destinar 350 milions d'euros al pla durant el 2018, 357 milions el 2019, 364 milions el 2020 i 372 el 2021. El pla tindrà vigència des de l'1 de gener d'enguany i el ministeri de Foment espera entregar 557.109 ajudes durant la vigència del document que crearan més de 60.000 llocs de treball. En total, els ajuts sumen 1.443 milions d'euros, repartits entre el 2018 i el 2021, als quals s'ha de sumar el finançament autonòmic.