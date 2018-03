Els experts preveuen que els preus dels habitatges seguiran pujant el 2018

La coordinadora d'Estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha analitzat l'increment de preus de l'habitatge que l'INE ha publicat aquest dijous i que indiquen un augment del 9,6% en els immobles a Catalunya durant el 2017. En declaracions a l'ACN, Toribio ha apuntat que "el 2017 hem notat un important increment dels preus dels habitatges com a conseqüència del retorn de l'interès per comprar immobles, en un context de millora econòmica, creixement de l'ocupació i accés al finançament", així com per l'interès dels inversors en el sector. Segons l'experta, "els preus seguiran pujant si es manté l'actual context econòmic d'ocupació i facilitat d'accés al finançament, però les pujades no seran tan grans com les que vam veure l'any passat, a excepció de les grans ciutats".

Segons les dades de Fotocasa, el 2017 ha estat un dels anys amb majors repunts percentuals dels preus en relació als darrers cinc anys. En relació a Catalunya, ha estat una de les comunitats on més ha pujat el preu de l'habitatge al conjunt de l'Estat, "a un ritme superior al 10%", segons les xifres de Fotocasa.

Dins de Catalunya, Barcelona despunta en relació a la resta del país, amb un creixement per sobre del 12% en els preus dels habitatges. Per zones, la responsable de Fotocasa ha apuntat que hi ha districtes com Sant Andreu o Sants-Montjuïc que han registrat increments interanuals per sobre del 20%.

"Aquests increments els trobem en districtes amb preus més assequibles que en altres més cars com poden ser les Corts o l'Eixample, on el preu per metre quadrat ja es troba per sobre dels 5.000 euros", ha afegit. De cara al futur, Toribio ha previst que "el sector tendeix a normalitzar-se i estabilitzar-se després del gran sotrac que ha durat més de cinc anys" i ara "les coses estan tornant al seu lloc".