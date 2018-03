El 58,7% dels treballadors que fan hores extres diu que no les cobra

El 58,7% dels treballadors que fan hores extra afirma que no li són remunerades, segons s'explicita en un estudi elaborat pel grup Adecco. El mateix informe indica que només el 39% dels treballadors afirma treballar més hores de les acordades prèviament. I del 58,7% d'aquest total que diu que no les cobra, un 46,4% afirma que no se li compensen de cap manera, mentre que un 12,3% indica que la compensació se li ofereix en forma de descansos. El mateix estudi afirma que el 47,6% dels treballadors de l'Estat creu que la feina que fa no és prou valorada.