La creació de societats cau el 4,4% a Catalunya en un any

El nombre de noves societats mercantils va augmentar un 5,8% el gener al conjunt de l'Estat respecte al mateix mes del 2017, fins a sumar 9.406 empreses, mentre que les dissolucions empresarials van pujar un 6,9%, fins a totalitzar-ne 3.708, segons les dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, la creació d'empreses va tornar a terreny positiu en el primer mes del 2018 després d'haver retrocedit un 8,4% interanual el desembre de l'any passat. Tanmateix, a Catalunya la variació va ser negativa, del 4,4%, tot i que el Principat va ser la segona comunitat de l'Estat que més empreses va aportar al total creat el gener, 1.748.

En dades globals, el 21,5% de les societats mercantils creades al gener es dedica al comerç i el 15,4% a immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 22,5% va correspondre al comerç i el 15% a la construcció. Per a la constitució de les 9.406 empreses creades el gener es van subscriure més de 599 milions d'euros, fet que suposa un descens del 25,9% respecte al mateix mes del 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que s'ha situat en 63.761 euros, va baixar un 30% en taxa interanual.

De les 3.708 empreses que es van dissoldre al gener d'aquest any, el 82,4% ho van fer voluntàriament, el 10,4% per fusió amb altres societats i el 7,2% restant per altres causes. Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el primer mes de l'any es va reduir un 3,6% interanual, fins a les 3.927 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 3.181.000 d'euros, xifra un 17,4% inferior a la de gener de 2017, mentre que el capital mitjà va ser de 810.219 euros, un 14,3% menys.

En taxa mensual (gener del 2018 sobre desembre del 2017), la creació de societats mercantils es va disparar un 39,5%, mentre que la dissolució de societats es va incrementar un 43,4%. En tots dos casos es tracta de l'alça més gran en un mes de gener en almenys cinc anys.

Madrid, Catalunya i Andalusia van ser les comunitats autònomes que més societats mercantils van crear el mes de gener passat, amb 1.989, 1.748 i 1.640 societats, respectivament.