El Govern elimina l'ajuda de 200 euros als jubilats propietaris d'un habitatge

El Govern ha suprimit l'ajuda de 200 euros mensuals per a pensionistes propietaris d'un habitatge per afrontar el pagament de despeses de manteniment, comunitat o subministraments bàsics del text final del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, que va entrar en vigor aquest diumenge, tot i estar inclosa en el text inicial.

El Pla d'Habitatge presentat pel Govern el 4 de maig del 2017 reflectia un programa específic d'ajudes a persones grans per al pagament del lloguer de l'habitatge i també per ajudar en les despeses de manteniment, comunitat o subministraments bàsics si eren propietaris d'un habitatge.

Segons el text, aquesta ajuda estava destinada a persones de més de 65 anys, a la data de sol·licitud de l'ajut, amb uns ingressos (considerant els de totes les persones que convisquin al domicili) que fossin inferiors a 3 vegades l'Iprem (1.613 , 52 euros mensuals en 14 pagues). Els requisits necessaris per obtenir aquesta ajuda de 200 euros mensuals per al pagament de despeses de manteniment, comunitat o subministraments bàsics eren que fos el domicili habitual del demandant de l'ajuda i que el seu patrimoni fos inferior a 100.000 euros.

Finalment, en el text definitiu del nou pla únicament es recull l'ajuda al lloguer per a persones més grans de 65 anys, amb la qual es cobrirà fins al 50% del preu de la renda, sempre que no sigui superior a 600 euros mensuals, però no es manté per als jubilats amb habitatge en propietat. Si el lloguer supera els 600 euros i arriba fins als 900 euros, l'ajut serà fins al 30% de la renda mensual en el tram comprès entre els 601 i els 900 euros.

Davant d'aquest fet, l'entitat de defensa del consumidor Facua ha lamentat el «cop de maça» que suposa, des del seu punt de vista, l'eliminació dels ajuts. L'entitat lamenta que l'esborrany de la norma presentat el 2017 preveia aquest pagament, del qual s'haurien beneficiat les pensions més baixes. A parer de Facua, la supressió de l'ajut deixa «fora» del nou pla els pensionistes amb habitatge en propietat.

En paral·lel, l'entitat subratlla que el Govern espanyol «segueix sense intervenir» al sector energètic per «frenar» les tarifes «excessives» que «imposa» als subministraments bàsics de llum i aigua, fet que «minva encara més» la capacitat adquisitiva dels pensionistes.

Facua critica també la «manca d'empatia» de l'executiu encapçalat per Mariano Rajoy amb un sector de la població que «en molts casos ha suportat el pitjor de la crisi econòmica» i «s'ha convertit en el suport de moltes famílies».

Per això opina que l'eliminació dels ajuts de 200 euros del Pla d'Habitatge als pensionistes propietaris és «un nou cop» cap a les persones grans amb problemes econòmics que se suma a unes pensions «clarament insuficients» i als «atacs» de membres d'organismes públics com el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, que afirmava que «un percentatge elevat de jubilats tenen un habitatge en propietat», i que «això minimitza el problema de les pensions baixes».