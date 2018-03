Seat va obtenir el 2017 un benefici rècord de 191 milions, un 24,8% més

Seat va assolir l'any passat el millor benefici operatiu de la seva història amb 191 MEUR, gairebé un 25% més que un any enrere (153). Segons dades fetes públiques aquest dimarts pel grup Volkswagen en la seva conferència anual a Berlín, la filial catalana també va assolir un nou rècord pel que fa al benefici net que es va enfilar fins els 9.982 MEUR, un 11,2% més que el 2016. Aquestes xifres són conseqüència dels 468.000 vehicles que Seat va vendre l'any 2017, un 14,6% més que l'any anterior i la xifra més alta des del 2001. També hi ha contribuït la comercialització de models amb un marge de benefici més alt que han compensat l'augment dels costos. Pel que fa a la rendibilitat operativa sobre les vendes, l'any passat es va situar el l'1,9%, dues dècimes per sobre que l'anterior exercici.