Mercadona invertirà 8.500 milions fins al 2023 per canviar l'empresa i millorar la logística

n «Havíem de fer règim, posar-nos a dieta perquè estàvem molt grossos (...) i els nostres establiments quedaven obsolets». Amb aquestes breus sentències resumia ahir el president de Mercadona, Juan Roig, el «projecte de transformació disruptiu» que ha iniciat la firma líder de la distribució a Espanya i que la portaran a invertir 8.500 milions d'euros en el seu pla estratègic fins al 2023 -que finançarà amb recursos propis i sense elevar el seu deute- per transformar la seva xarxa d'una mica més de 1.600 establiments a Espanya, continuar la construcció i millorar els seus blocs logístics, planificar la seva expansió a Portugal i adaptar la companyia als nous temps del comerç electrònic.

El gegant de la distribució ha incrementat el 2017 la seva facturació el 6%, però ha hagut de sacrificar beneficis nets en reduir-se a la meitat (322 milions en guanys) per centrar esforços en el llarg termini i apostar per les inversions en establiments (29 obertures, 16 tancaments i 126 reformes). També ha generat 5.000 nous llocs de treball directes, als quals se sumen les 3.700 feines que han impulsat els seus proveïdors després d'obrir 80 noves fàbriques i invertir 700 milions.

Roig va assegurar que 2017 ha estat un «punt d'inflexió» per tots els que formen Mercadona: 84.000 treballadors (el 64% són dones, que ocupen el 47% dels llocs directius). Les noves incorporacions, una mitjana de 15 al dia, tenen un salari mínim net d'entrada de 1.132 euros al mes. Els sous han crescut un 1,1%, encara que en el cas de 12.300 empleats, un 11%.

Per aconseguir aquesta transformació estratègica de forma sostenible, la companyia, amb càrrec als seus recursos propis, ha invertit la xifra de 1.008 milions d'euros un 47% més que en 2016. A més, la inversió també s'ha destinat a impulsar totes les seccions de frescs, i l'obertura de dos nous centres de co-innovació, a Paterna i en la localitat portuguesa de Matosinhos (Porto).

A això se sumen els projectes realitzats per automatitzar els blocs logístics i eliminar sobreesforços dels treballadors, les obres del centre logístic d'Abrera, de Vitòria-Gasteiz i l'inici de la construcció del bloc de Parc Sagunt -on s'invertiran uns 400 milions d'euros- i del centre de processament de dades a Lleó.

Del benefici total generat per Mercadona, un 35% s'ha repartit entre la plantilla (313 milions d'euros) en concepte de prima per objectius; un 25% dels guanys (205 milions) s'ha revertit en la societat en concepte d'impostos; un 25% (202 milions) s'ha reinvertit en l'empresa com a recursos propis, i el 15% restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends. Roig se sentia orgullós, segons dades de l'IVIE, per l'aportació de Mercadona a la creació de riquesa a Espanya, que representa el 3% de l'ocupació total del país, (545.000 llocs de treball), l'1,7% del PIB (19.500 milions d'euros) i un volum de compres al mercat nacional de 17.533 milions d'euros, el 85% del total de les compres realitzades per la companyia.



Internacionalització

Mentre Mercadona toca sostre a Espanya, on ha frenat la seva massiva obertura de botigues en comparació dels últims anys, el projecte de l'empresa familiar a Portugal ha seguit avançant i ha estat un altre dels capítols inversors destacables. «Altres països hauran d'esperar», va apuntar Roig.

La construcció del seu primer centre logístic lusità es realitzarà conjuntament amb els quatre supermercats que té previst inaugurar a l'àrea de Porto en 2019, alguns dels quals ja ha iniciat les seves obres. I a l'apartat de creació d'ocupació, destaca la contractació de més de 120 directius i l'inici de la selecció dels equips per les quatre primeres botigues. «Els directius de Portugal seran portuguesos», va puntualitzar. I va revelar que l'establiment de Baracaldo, a Biscaia és el que més ven de tota Espanya.

Catalunya, País Basc i Madrid són les àrees prioritàries de Mercadona per obrir noves botigues. El 2018 Mercadona tornarà a realitzar novament una inversió històrica, de més de 1.500 milions d'euros, destinada a l'obertura de 27 supermercats, entre els quals es trobaran les noves obertures a Ceuta, a Melilla i en La Palma, i la reforma de més de 200 supermercats amb el nou model de tenda eficient. Al llarg d'aquest any preveu generar mil nous llocs de treball, créixer un 2,5% en facturació i guanyar 330 milions (+2,5%).

Fidel als seus principis, la companyia pensa escometre el seu ambiciós pla d'expansió sense elevar l'endeutament i tirant dels recursos propis. Mercadona, al tancament de l'exercici 2017, comptava amb un patrimoni net valorat en 5.113 milions d'euros, amb unes reserves de 4.775 milions. El seu passiu corrent s'eleva a 3.254 milions. «No hem abaixat els preus», va indicar en referència a l'estratègia d'altres firmes del sector.

Segons Roig, «aquesta inversió sostenible es realitzarà amb els recursos propis de la companyia i està motivada per la decisió ja manifestada pels accionistes l'any passat de basar les decisions de Mercadona en el llarg termini. Si poses el focus en el benefici a curt termini és difícil prendre decisions, i ara el nostre ferm compromís és invertir per transformar la companyia», va afegir.