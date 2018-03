Els taxistes asseguren que «vigilaran» de prop l'actuació dels vehicles d'UberX

Els sindicats del taxi Élite i Stac no preveuen mobilitzacions a curt termini en contra de la posada en marxa ahir a Barcelona del servei UberX de vehicles de lloguer amb conductors professionals, segons van assegurar a l'ACN. Els dos sindicats coincideixen que ara per ara «és massa aviat» per pensar en convocar mobilitzacions i el que cal és «vigilar» i estar a «l'expectativa» que aquests vehicles compleixin la normativa vigent, que, entre altres limitacions, els impedeix agafar passatgers pel carrer sense una contractació prèvia. Élite també recorda que el desembre el Tribunal de Justícia de la UE va sentenciar que Uber era una empresa de transport com qualsevol altra i per tant tenia les mateixes obligacions fiscals i laborals que qualsevol altra companyia que es dedica al servei públic de transport de persones. Ahir mateix, la regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, va dir que l'Ajuntament «treballa en la redacció d'un reglament per fer complir la ràtio legal d'un cotxe amb llicència VTC per cada 30 taxis».