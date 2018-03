Volkswagen va estudiar i va descartar un canvi de seu de Seat pel referèndum

El conseller delegat del grup Volkswagen, Matthias Müller, va assegurar ahir que la comissió executiva del consorci alemany va discutir la possibilitat de mantenir o no la seu central de Seat a Martorell davant la crisi política després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.

En la conferència anual de premsa del grup a Berlín, el màxim responsable de la companyia alemanya va explicar que la multinacional alemanya va prendre una decisió «adequada» mantenint la seu de Seat a Martorell, malgrat la crisi política que va tenir lloc a Catalunya.

Seat té una planta a Martorell que va ser inaugurada el 1993, després de 34 mesos de treball i després d'una inversió de 244.500 milions de pessetes (1.470 milions d'euros). El centre va complir el mes de febrer passat 25 anys, en els quals ha fabricat gairebé 10 milions de vehicles de 39 models i versions diferents. Des del 2009, la producció a Martorell ha crescut més del 50% i és la planta que fabrica més automòbils a Espanya (el segon país fabricant a Europa i el vuitè del món) i una de les de més volum del Vell Continent. En l'actualitat, fabrica els models Ibiza, León, Arona i també el tot camí Audi Q3.

Una vegada passat el referèndum de l'1-O, el comitè d'empresa va assegurar que la companyia va rebre trucades i pressions per traslladar la seva seu a Madrid per la situació política a Catalunya. Per la seva banda, Seat va defensar que és una empresa «arrelada a Barcelona, Catalunya i Espanya», al mateix temps que és una multinacional amb una «visió global». Seat ja té unes oficines a la Torre de Cristal de Madrid, on es troba el despatx del president del consell d'administració de la companyia, Francisco Javier García Sanz.

D'altra banda, Volkswagen va revelar ahir que Seat va assolir l'any passat el millor resultat de la seva història, en registrar un benefici operatiu de 191 milions d'euros el 2017, la qual cosa suposa un increment del 24,8% respecte als 153 milions que va comptabilitzar el 2016. Els resultats detallats de la companyia s'anunciaran la setmana vinent, en una trobada amb els mitjans que es farà per primera vegada a Madrid.

El grup alemany Volkswagen, matriu de Seat, va indicar que els efectes negatius provocats per l'augment dels costos van ser compensats per l'increment de les vendes de la marca. Seat va comptabilitzar una xifra de negoci de 9.892 milions d'euros al final del 2017, la qual cosa es tradueix en una progressió de l'11,2% si es compara amb la facturació de 8.894 milions d'euros obtinguda durant l'any anterior.

La companyia va comercialitzar un total de 468.400 vehicles a tot el món el 2017, el 14,6% més respecte als que va matricular durant l'exercici previ, mentre que el volum de producció va ser de 479.302 unitats, el 14,9% més. La multinacional alemanya va subratllar que l'increment de les vendes de models amb un marge més gran de contribució de Seat també va reforçar el creixement del benefici i dels ingressos totals. Entre gener i febrer, Seat va matricular 78.800 vehicles, el 23,1% més respecte al mateix període de l'any anterior.

A tancament del curs passat, el fabricant de Martorell va obtenir un marge operatiu positiu de l'1,9%, 0,2 punts percentuals més respecte a la xifra amb la qual va finalitzar 2016.

D'altra banda, el grup Volkswagen invertirà un total de 124.000 milions d'euros en els pròxims cinc anys en vehicles elèctrics i de combustió, així com en conducció autònoma, en serveis de mobilitat i també a les seves plantes i operacions diverses a tot el món. Així ho va anunciar ahir el conseller delegat de la companyia, Matthias Müller, que va destacar que, d'aquest total, 90.000 milions d'euros aniran a parar, principalment, a vehicles de combustió convencional, tant dièsel com de gasolina, així com a altres activitats a les seves plantes, entre altres aspectes. Müller va dir que la inversió en tecnologia de combustió convencional es produeix perquè creu que aquests vehicles continuen sent una part «important» en el repte de rebaixar les emissions de diòxid de carboni i òxids de nitrogen.